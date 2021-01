Na twee dagen geen meldingen te hebben gehad, werden gisteravond weer 4 doden doorgegeven en 97 nieuwe besmettingen genoteerd op het COVID-19 dashboard. Dagelijks valt te constateren, dat in ons land het aantal personen dat besmet raakt met het COVID-19- coronavirus stijgt. “Suriname doet het relatief beter dan zijn buurlanden qua beheersing van het virus, maar het gevaar voor een grotere uitbraak, is nog altijd aanwezig”, zei de vicevoorzitter van De Nationale Assemblee tevens arts Dew Sharman vandaag in gesprek met De West.

Buurland Brazilië vormt met meer dan 800 duizend casussen een zeer hoog risicoland. Ook in Frans-Guyana en Guyana ligt het aantal coronapatiënten, en daarmee het besmettingsgevaar, vrij hoog.

Sharman stelt, dat als we de infecties willen indammen, het noodzakelijk is dat wij ons aan de maatregelen houden. “Als wij ons niet houden aan de covid-protocollen, dan zal er straks sprake zijn van ‘community spreading’ net als in andere landen zullen de besmettingen alsmaar blijven stijgen. Wij moeten als samenleving collectief onze schouders eronder zetten, om zo het virus in te dammen. Het coronavirus zal beheersbaar worden, indien wij ons gedrag veranderen.’’ Dit stelt Sharman naar aanleiding van gevallen, waarbij veel mensen zich totaal en nog steeds niet houden aan de covid-protocollen en toch feestjes onderling houden en de avondklok niet respecteren. Sharman zegt, dat de situatie beheersbaar kan worden, als een ieder zichzelf en daardoor ook anderen, beschermt. Dat het aantal besmettingen verder toeneemt, ligt volgens Sharman aan onszelf.

Het coronavirus lijkt naar zijn mening vooral niet te woekeren bij jongeren, die minder gezondheidsschade oplopen door het virus, maar juist een gevaar vormen voor ouderen. “Als jongeren goed afstand houden tot ouderen, kan de schade beperkt blijven”, zei Sharman. Volgens hem zijn de besmettingsgebieden reeds in kaart gebracht, echter gaat het beheersen van de besmettingen niet zo gemakkelijk, gezien niet een ieder zijn of haar medewerking verleent. Ook zegt Sharman dat er nog steeds illegale overstekingen plaatsvinden bij de grenzen. “Ten eerste is het de verantwoordelijkheid van elke burger, dat die zich dient te houden aan de maatregelen en dat met de afkondiging van de grenssluitingen, dat ook moet worden geëerbiedigd. Ten tweede dient de controle op de naleving van de wettelijke regels, vanwege de uitvoerende macht opgevoerd te worden, zodat er geen sprake meer zal zijn van importgevallen en illegale oversteek”, aldus Sharman.

Hij is verder van mening, dat er ook een moment zal aanbreken, waarbij zorgverleners, vermoeid raken en wij straks ook een probleem erbij krijgen. “Ziekenhuispersoneel is 1×24 uur nodig. Als het uitgeput raakt, dan hebben we de poppen aan het dansen. Die factor moeten wij niet uit het oog verliezen”, aldus Sharman.

Zuurstoflevering

Sharman zegt, dat het niet uitgesloten is, dat ook Suriname een piek zal bereiken zoals in Brazilië, voor wat betreft een eventueel zuurstoftekort voor Covid- patiënten in de ziekenhuizen, door een heleboel obstructies. “Tot op dit moment, mogen wij blij en hoopvol gestemd zijn, dat het niet zover is gekomen, dat ons land ook niet te kampen krijgt met een zuurstoftekort. Het ligt trouwens aan het aantal behoeftigen dat zuurstof nodig heeft”, aldus Sharman. Ook de manager van Ingas, Roger Hogenboom, zegt tegenover de krant, dat Suriname nog niet op het punt is beland, om te vrezen voor een gebrek aan zuurstof. “Wat wij wel heel goed in de gaten moeten houden, is de gezondheidszorg, met name; de Intesive Care Units (ICU’s), medicamenten, ligbedden, de overheidsfaciliteiten etc. Hiermee bedoel ik, dat het gezondheidssysteem op een gegeven moment, zodanig overbelast kan raken, en dan falen wij met zijn allen toch op de één of andere manier, maar laten wij hoopvol gestemd blijven en vooral voorzichtigheid betrachten.”

Hogenboom verklaart, dat Ingas wél ervoor zorgt, dat zij de ziekenhuizen op tijd zuurstof levert en ook extra buffervoorraden versterkt. Hij geeft verder aan, dat ofschoon het bedrijf nog steeds uitbetaald moet worden, het bedrijf een helpende hand blijft bieden en normaal de ziekenhuizen bevoorraadt. Uit voorzorg treft Ingas de nodige maatregelen. “Wij van Ingas zorgen ervoor, dat gezondheid boven alles gaat. Dat is belangrijk. Hoe minder besmettingen en spoedgevallen, hoe minder de gezondheidszorg overbelast raakt.” “Tot op dit moment is er geen sprake van een gebrek aan zuurstof en wij verwachten ook niet, dat wij ooit op het punt komen, als ons buurland Brazilië, waar er een groot is ontstaan aan zuurstof”, aldus Hogenboom.

Sharman tot slot: “Wij moeten daarom niet bij de pakken gaan neerzitten, en ons wél en voortdurend aan de anti-COVID-19-maatregelen houden. Het KPS en alle andere instanties zullen hierbij de controle moeten opvoeren. Ook de grensoversteekplaatsen moeten beter en intensiever worden bewaakt.