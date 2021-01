Van de 150 personen die het afgelopen etmaal getest zijn, zijn 50 positief. 42 personen zijn genezen verklaard. Het aantal actieve gevallen is volgens het COVID-19 dashboard van de overheid, 407. Van de mensen die positief zijn getest, komen 15 uit Paramaribo, 13 uit Wanica, 3 zijn afkomstig uit Nickerie, 3 uit Commewijne, 1 woont in Para en 1 in Saramacca, terwijl de woonplaats van 14 anderen, onbekend is. 77 personen worden momenteel in het ziekenhuis behandeld. Daarnaast zijn 7 opgenomen op de Intensive Care Unit van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. In isolatie verkeren 167 personen. Een deel is in thuisisolatie onder monitoring van een groep artsen. Tot nog toe zijn 123 personen overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Gevreesd wordt vanwege de overheid dat deze week meer mensen positief getest zullen worden, omdat rond de feestdagen ondanks het verbod, er toch feestjes zijn gehouden. Ook wordt het samenscholingsverbod niet door iedereen nageleefd. Veel mensen nemen de covid-maatregelen niet in acht. In tegenstelling tot de eerste golf, verspreidt het coronavirus zich vrij snel bij de tweede golf. In de maand december zei minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, dat de huidige cijfers zeer zorgwekkend zijn. Er is besloten de maatregelen verder aan te scherpen. De verscherping van de anti-coronamaatregelen is volgens Ramadhin noodzakelijk door de schrikbarende stijging van het aantal positieve covid-gevallen op dagbasis. Uit de voorlopige analyse valt te concluderen, dat deze golf veel sneller is waarbij de besmetting van de mensen ook sneller plaatsvindt. Bij de vorige golf die zich in juni manifesteerde was de piekperiode in augustus. “De mensen raken sneller besmet met het virus”, legde de minister uit. In tegenstelling tot de vorige golf, raken ook gezinnen snel besmet. Ook is te zien, dat de besmetting ook bij kinderen plaatsvindt, hetgeen bij de eerste golf niet het geval was.

Ook is er een grote groep personen, die niet kan aangeven, waar ze de besmetting heeft opgelopen, legde epidemioloog Radjesh Orie uit. “Als een persoon in een huishouden besmet geraakt, dan raakt nu in veel gevallen iedereen in het huishouden besmet”, zei hij. Het reproductiegetal R ligt nu bij drie, wat betekent dat een persoon drie personen kan besmetten. Het reproductiegetal ‘R’ meet hoe snel de toename of afname van het aantal besmette mensen gaat. Het getal staat voor het gemiddeld aantal mensen dat iemand met COVID-19, besmet. R is dus een belangrijk getal om te zien, hoe snel het virus zich in Suriname verspreidt, en hoe intensief maatregelen moeten worden genomen om verdere verspreiding te stoppen.