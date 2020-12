De veekwekers zitten momenteel met de handen in het haar, omdat er al geruime tijd een groot tekort aan veevoer is. Voer is niet alleen schaars, maar dreigt ook onbetaalbaar te worden. Er is vorige week een lading grondstoffen voor voer binnengekomen, maar het veevoerbedrijf Vitalo, kan niet alle veekwekers voorzien van voer. Vooral de kippenkwekers dreigen de dupe te worden, omdat 25 procent van hen meer kippen heeft gekweekt dan normaal. Hierdoor is het voer sneller opgeraakt. Gisteren was de toeloop naar het bedrijf Vitalo zo groot, dat er een onoverzichtelijke situatie ontstond, waardoor de politie genoodzaakt was het bedrijf te sluiten. “Wij vragen alleen maar voer, we vragen niet veel. Er is uitdrukkelijk aan ons gezegd, dat we met onze bonnen konden langslopen om over een nummer te beschikken.

Hier aangekomen, bleek het iets anders te zijn. Wat gaat ons vee nu eten?”, aldus een gebelde veekweker in het programma Magazine4. De kwekers zeggen dat naar Vitalo gaan, omdat het het enige veevoerbedrijf is, dat origineel tevens goedkoop voer op de markt brengt. De kwekers geven aan, dat wederverkopers woekerwinsten proberen te maken als zij voer doorverkopen aan de kleine kwekers. “Ze kopen een pak voer van 40 kilo bij Vitalo en dat wordt mondjesmaat verder verkocht.

Dagelijks proberen we in aanmerking te komen voor slechts één pak voer. We kunnen nu geen kant op, want men heeft daarbuiten ook niet. En ook al hebben ze het, is het duurder en ook niet meer origineel. Het erge is dat er nu dieren doodgaan als gevolg van het gebrekkig aanleveren van voer”, zegt de kweker.