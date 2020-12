President Chandrikapersad Santokhi, verklaarde afgelopen zaterdag in het programma Kal Aaj Aur Kal van RBN, dat de regering haar financiële huishouden onder controle heeft. De beheersing ervan geschiedt op een dusdanige wijze, dat er nu een kleine positief saldo is. Uiteraard wordt de schuldpositie van Suriname in een ander scherm geplaatst. Ook de nationale schuldpositie wordt volgens Santokhi in een ander scherm geplaatst, omdat het dan om financiële uitgaven en inkomsten gaat, die in balans zijn, zo dat er ook nog ruimte is voor een positief saldo. Santokhi verklaarde, dat bedrijven hun subsidies nu ook krijgen, die zij al die jaren niet hebben kunnen krijgen. Bedrijven die goederen en diensten aan de overheid geleverd hebben, en hun geld niet kregen, beginnen hun tegoeden te ontvangen, met uitzondering van een paar schuldeisers. Santokhi onthulde, dat de internationale organisatie LAZARD van ons eist, dat wij ook op nationaal niveau en het internationale vlak, onze schulden moeten herschikken, omdat het anders niet eerlijk zou zijn tegenover de bondhouders. Verder zegt Santokhi, dat de minister van Financiën en Planning, Armand Achaibersing, begonnen is afspraken te maken met de grote bedrijven, zodat er een goede betalingsregeling kan komen.

Koers

Santokhi zei, dat er naar de koersontwikkeling is gekeken en het zo is, dat de wisselkoersen in de maatschappij niet overeenkomstig waren met de bankkoers. De Centrale Bank van Suriname (CBvS) hanteerde toen een koers van SRD7,- voor de dollar koers terwijl de koers extern boven SRD 15,- lag. Volgens Santokhi, hanteerden de meeste zaken al de koers van SRD 15,- “Wij zijn toen tot een besluit gekomen om één koers in het land te hanteren. Dat is dus de unificatiekoers”, aldus de president. De koers werd zo geünificeerd door de CBvS naar SRD 14,29 voor 1 US dollar. Er is volgens de regering naar de oorzaken van de wisselkoersen gekeken. Haar is toen gebleken, dat er een speculatie was en die kon alleen aangepakt worden, door maatregelen te nemen tegen de cambio’s. “Als cambio’s in strijd handelen met de geünificeerde koers, moeten de vergunningen worden ingetrokken”, benadrukte de president. Hij is voorts van mening, dat men winst mag maken, maar er ook een winstmarge aan verbonden en daar moet men zich aan houden. De tweede euvel binnenlandse economie dat exporteurs hun opbrengsten niet terugbrengen naar Suriname. Santokhi onthulde, dat repatriatie van opbrengsten goedgekeurd is door de regering, en zullen de exporteurs hun geld terug moeten brengen. Een derde euvel is dat heel veel mensen goederen importeren, zonder hun inkomsten in valuta over te maken naar Suriname. “Doordat men SRD verdient, en die middelen ook omgezet worden in US Dollars, ontstaat er een druk. Men moet een lokale overmaking laten zien”, aldus de president. Er wordt van de regering verwacht, dat de importeurs een deel van hun valutaverdiensten naar Suriname overmaken. Santokhi verklaarde, dat er enorm Euro’s in het land zijn maar daar tegenover een schaarste is aan US Dollar. Santokhi zei, dat er aan de governor van de Centrale Bank gevraagd is, te starten met het exporteren van Euro’s. Volgens de president kan er naar Nederland en Amerika gekeken worden, voor het exporteren van deze valuta.