De avondklok van 19.00 uur tot en met 05.00 uur die de vorige week werd afgekondigd door de regering als stringentere maatregel ter voorkoming van de verdere verspreiding van COVID-19, wordt door een aanmerkelijke groep personen, niet nageleefd. De redactie van De West verneemt, dat burgers deze covid-regels schenden en gewoon grote feesten organiseren. Naar verluidt komen mensen samen in ruimtes zoals clubs en bars, die ogenschijnlijk gesloten lijken, waar zij de nacht doorbrengen in die gesloten ruimte tot wel vijf uur in de ochtend.

‘’Er worden ook nog steeds grote bijeenkomsten georganiseerd op privéplekken buiten de stad en in bars die de rolluiken pas openen wanneer er wordt gebeld of geappt. Daarnaast deinst een bepaalde ‘elitegroep’ er niet voor terug, tenten op te zetten, waarbij het niet uitgesloten is om besmet te raken. Tijdens deze feestjes wordt flink gezopen alsof nu al owru yari wordt gevierd, terwijl we hard in de tweede besmettingsgolf zitten van COVID-19. Deze groep is er dan ook de oorzaak van dat het virus zich nu sneller verspreidt, omdat ze grotendeels uit jeugdigen bestaat die vervolgens het virus naar huis brengen voor de familie. De minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin, heeft vorige week toegegeven, dat de meeste besmettingen nu bij hele gezinnen worden geconstateerd, maar het zijn de jeugdigen die zich niet houden aan de maatregelen en erop los willen feesten”, aldus onze informatie.

Voorts vernemen wij dat deze feestjes gehouden worden in Paramaribo-Noord in Rainville, Mon Plaisir, Elisabethshof, Tourtonne/Anamoestraat en aan de Ringweg. Ook Paramaribo-Zuid blijft niet achter, want bewoners van Zorg en Hoop, Hermitage, Kwatta en Leiding, hebben ons melding gedaan van grote bijeenkomsten en poolparties met zeker meer dan 50 aanwezigen. Daarnaast is het centrum van Paramaribo ook het middelpunt van samenscholingsbijeenkomsten, waar bars de deuren sluiten rond 19.00 uur en klanten mogen overnachten tot 05.00 uur. Ook is ons gemeld dat een aantal toeristen de vorige week is aangekomen in ons land en niet in quarantaine is geweest door zijn bevoorrechte positie die via familieleden loopt. De situatie van de besmettingen is nu op het punt beland waarbij die uit de hand kan lopen. Gisteren werden 40 personen positief getest, waardoor het aantal actieve gevallen nu gestegen is naar 397. Gezien deze trend zal vandaag het aantal de 400 passeren. Vanavond om 18.00 uur houdt minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, een persconferentie over de COVID-19-situatie. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de overheid verdere c.q. zwaardere maatregelen zal afkondigen.