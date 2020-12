President Chandrikapersad Santokhi, zei gisteren in het radioprogramma Radio Apintie, dat de bewustwording van het gevaar van COVID-19 coronavirus op een gegeven moment wel bij de samenleving is ontstaan. Op straat hadden de meeste mensen wel een mond- en neusbedekking op, waardoor het aantal actieve coronagevallen naar slechts 6 gevallen was gedaald. Santokhi zei, doordat de besmettingen gedaald waren, het gedrag van de mensen ook is gaan veranderen. Zo werden er huisfeesten, evenementen etc. georganiseerd, zonder inachtneming van de COVID-19 protocollen. “COVID is nog steeds even gevaarlijk, maar het is de Surinaamse samenleving even ontgaan”, benadrukte de president. Hij zei, dat als de situatie beheersbaar blijft, de regering de maatregelen wel kan versoepelen, maar met inachtneming van de protocollen. Als de samenleving zich niet hieraan houdt, zullen de maatregelen weer aangescherpt moeten worden. “Wij zijn niet in de regering om mensen te pesten, maar om de mensen te beschermen” benadrukte de president. Santokhi stelde, dat ook ‘roadblocks’ geplaatst worden, waarbij mensen zich kunnen laten testen. Voordat mensen naar de stad komen, zijn die dan al getest. Santokhi verklaarde, “Als er geconstateerd wordt, dat de bewustwording afgenomen is, moeten wij die opvoeren en ook door de maatregelen wederom te verscherpen.” Hij zei verder, dat bij zulke zaken, hij zich volledig laat leiden door deskundigen, omdat zij het beter weten. De president vertelde, dat er tijdens lockdown religieuze feestjes zijn georganiseerd, zoals Divali, Eid ul Fitr, Navrati en dat alle religieuze gebedshuizen volgens de geldende protocollen hebben meegewerkt. Hij is van mening, dat bij deze gelegenheden niet anders is gehandeld. “Wij gaan nooit maatregelen treffen om mensen een onaangename tijd te geven, integendeel probeert de regering corona te beheersen”, aldus de president.