De minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Prahlad Sewdien, deelde afgelopen vrijdag tijdens een openbare vergadering in De Nationale Assemblee mee, dat er begin deze week een lading van de geïmporteerde grondstoffen voor de productie van voer verwacht wordt. Volgens de minister zou met deze lading, de schaarste aan voer opgelost zijn. Er zou weer volop kippenvoer op voorraad zijn. De voorzitter van de Associatie Pluimvee Sector Suriname (APSS), Nemchand Kanhai, bevestigt tegenover De West, dat de bedoelde lading inderdaad is binnengekomen, alleen zijn niet alle kippenkwekers volledig voorzien van voer. Ook is volgens Kanhai, de prijs voor kippenvoer verder gestegen.

Minister Sewdien benadrukte, dat de schaarste aan veevoer is ontstaan, omdat 25 procent van de belanghebbenden meer kippen heeft gekweekt dan normaal, waardoor het voer sneller is opgeraakt.

Kanhai: “We willen geen grote risico’s nemen om meerdere kuikens in te zetten, omdat we tijdens de schaarste al enorme verliezen hebben geleden. Bepaalde kuikens zijn gestorven, andere moesten vroegtijdig geslacht worden. Ook waren we genoodzaakt om bepaalde kippen beneden de kostprijs te verkopen. Het is niet zo, dat we de schaarste willen opvangen, maar we hebben gewoon geen garantie hoeveel voer er op voorraad is voor kippenkwekers.”

De schaarste kan volgens Kanhai opgevangen worden met importkip. “Voor nu zal er geen sprake zijn van sabotage of concurrentie met importkip. Het is een win-winsituatie, de importeurs kunnen het gat misschien dichten met buitenlandse kip. Maar ik denk, dat het ook niet zo vlot zal verlopen, want ook zij hebben problemen met de dollar schaarste”, aldus Kanhai.

door Orsilia Dinge