‘Braziliaanse cluster de grootste momenteel’

Openbare markten zijn vanaf vandaag gesloten voor het publiek. Ook alle handelszaken zijn gesloten. Markt- en groenteverkopers wordt geadviseerd om hun waar langs de openbare weg aan de man te brengen. Dit deelde minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid,, gisteren mee tijdens een spoedpersconferentie. De regering is zich volgens Ramadhin ervan bewust dat voedselvoorziening belangrijk is. Ramadhin merkte op, dat deze manier van groenteverkoop eerder al werd toegepast. Er wordt vanwege de overheid geadviseerd om dat weer te doen. Tijdens de samenkomst met de pers heeft de minister wederom een aantal verscherpte maatregelen afgekondigd. Het uitgaansverbod blijft vooralsnog gesteld op 19.00 uur tot en met 05.00 uur. Met betrekking tot de binnenlandse vluchten, is besloten dat die uitsluitend toegestaan zijn voor cargo en of medische noodgevallen. Binnenlandse vluchten voor passagiers, zijn momenteel niet toegestaan.

“Met de christelijke gemeenschap is overleg gepleegd en aan haar is begrip gevraagd, omdat het momenteel een belangrijke periode is voor de christenen. De overheid wil faciliërend optreden en er is afgesproken, dat de diensten virtueel zullen plaatsvinden. De overheid zal inkomen bij het faciliëren van de uitzendingen.

Dit is geaccepteerd en dit jaar zal er geen fysiek kerkbezoek plaatsvinden”, aldus Ramadhin. Hij vertelde, dat er hiervoor verontschuldigingen zijn aangeboden aan de christelijke gemeenschap. De regering had volgens de minister gehoopt, dat het allemaal anders zou verlopen.

De minister zei, verder dat gebleken is, dat mensen zich niet houden aan de gestelde cq protocollen en dat bij uitvaarten er grote groepen mensen bij elkaar komen of zijn gekomen. Het is moeilijk voor de handhaving, om tijdens een uitvaart met de emoties die daar aanwezig zijn, de orde te handhaven. Ook uitvaarten zullen nu gecontroleerd worden. Ramadhin zei, dat er clusters en besmettingen zijn ontstaan bij uitvaarten. Er is besloten dat begrafenissen normaal voortgang kunnen hebben met inachtneming van het protocol. Uitvaarten en religieuze bijeenkomsten mogen nog steeds plaatsvinden met maximaal tien personen. Uitvaartbedrijven zijn inmiddels aangeschreven en aangegeven, dat ze elke uitvaart zullen moeten rapporteren aan het “clusterteam handhaving”. Vanwege het “clusterteam handhaving” wordt de uitvaart begeleid door de overheid met een goede controle.

De regering heeft verder besloten, dat de volgende essentiële zaken en diensten wel open mogen blijven, deze zijn:

Supermarkten

Bakkerijen

Apotheken

Drogisten

Poliklinieken

Ziekenhuizen

Slagerijen

Banken

Tankstations

Restaurants mogen alleen eten verkopen aan mensen die het meenemen.

De bewindsman benadrukte, dat dit de laatste keer is, dat de regering strategieën toepast om COVID-19 tegen te gaan. De maatregelen die vandaag zijn ingegaan, gelden tot en met 28 december. Er zijn diverse clusters op dit moment, met de ‘Braziliaanse cluster’ als de grootste. De verspreiding van COVID-19 gaat volgens Ramadhin razendsnel. Mocht de situatie ongewijzigd blijven met betrekking infectietrends en de cijfers zelfs verergeren, dan zal de regering genoodzaakt zijn om een totale lockdown af te kondigen.