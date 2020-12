Vanwege de explosieve toename van het aantal positieve coronagevallen, heeft de regering gisteren een spoedpersconferentie gehouden. Na afloop maakte de regering bekend dat om de besmettingen een halt toe te roepen, zij zich genoodzaakt ziet de COVID-19-maatregelen te verscherpen. Met ingang van donderdag, zijn alle niet-essentiële winkels gesloten. Het samenscholingsverbod is teruggebracht naar maximaal 5 personen. De maatregelen zijn voor de tweede keer binnen een week, verscherpt.

De minister van Justitie en Politie (JusPol), Kenneth Amoksi, stelde tijdens de persconferentie, dat de verscherpte maatregelen ook voor de binnenlandbewoners gelden. De minister deelde ook mee, dat mocht de covid-situatie verergeren, de regering niet zal toestaan dat er vuurwerk verkocht wordt.

De minister benadrukte, dat ervoor gezorgd zal worden dat de informatie de bewoners in het binnenland bereikt. Volgens de bewindsman zullen radiostations ingezet worden om de verscherpte maatregelen over te brengen aan de binnenlandbewoners.

Ook de Medische Zending zal hiervoor worden ingeschakeld.

Het quarantainebeleid werd eveneens besproken. De minister zei dat de regering ervan op de hoogte is, dat personen die in feite in quarantaine behoren te zijn, zich vrijelijk buitenshuis bewegen. Om dit reen halt toe te roepen, zullen het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) en JusPol met instemming van het COVID-19 Management Team, de leiding overnemen inzake de covid-situatie.

As de bevolking zich niet aan de maatregelen houdt, dreigt volgens de minister, de situatie uit de hand te lopen. Om dit te voorkomen, zal de politie harder optreden tegen mensen die zich niet houden aan de maatregelen. ‘’De politie zal overgaan tot het uitschrijven van boetes’’, zei Amoksi. Ook deelde hij mee, dat het luchtruim gesloten is voor toeristen. ‘’Alleen ingezetenen kunnen terugreizen naar Suriname. Het is niet toegestaan dat er toeristen op de vluchten aanwezig zijn”, aldus de minister.