De regering Santokhi die in juli van dit jaar aantrad, heeft er geen geheim van gemaakt de verhoging van de productie in Suriname als een van haar belangrijkste doelstellingen, te zien. Het is bekend dat de regering Bouterse in de afgelopen tien jaar van haar bewind, er niet in geslaagd is de productie die op export gestoeld dient te zijn, aan te wakkeren. Behalve het opstarten van de goudmijn te Merian in het oosten van ons land, zijn er maar weinig nieuwe bedrijven met imposante investeringen, van de grond gekomen. Lokale investeerders kregen maar nauwelijks de ruimte om hun productie op te voeren, omdat de opening voor afzet er nauwelijks of helemaal niet was. Gezien het ongunstige investeringsklimaat en de niet stabiele wisselkoersen, was het voor velen niet interessant om tot productieverhoging of nieuwe investeringen over te gaan. De export stagneerde dan ook en de overheid haar inkomsten ondergingen geen toename. Een van de grootste slagen die het kabinet Bouterse moest incasseren, was het vertrek van de Suralco en hiedoor het wegvallen van de inkomsten uit de aluinaarde-export. En voor de verkiezingen van 2015, waren de inkomsten in de aardolie- en goudsector al teruggelopen, wegens gekelderde wereldmarktprijzen voor respectievelijk een barrel aardolie en een troy ounce. Vanaf 2016 keek het kabinet Bouterse dus aan tegen enorme begrotingstekorten wegens haar geringe en zelfs teruglopende verdiencapaciteit. Alles wees er vanaf haar aantreden in 2010 op, dat er meer productie in dit land moest worden geleverd en dan het liefst voor de export. Dat de regering Bouterse er niet in geslaagd is die te verhogen, had natuurlijk ook alles te maken met het gebrek aan vertrouwen, dat de doorsnee ondernemer zowel in ons land als daarbuiten, had in een kabinet geleid door Bouterse en zijn NDP. Investeerders hielden dan ook grotendeels de vinger op de knip, en tien jaar lang gebeurde er niets bijzonders dat op productievergroting en -verhoging leek. Maar we hebben nu een andere coalitieregering die hoog in haar vaandel draagt, investeerders aan te trekken en lokale kapitaalkrachtigen aanmoedigen tot meerdere investeringen en verhoging van de export. Allemaal een mooi streven en je zou dus gelijk moeten en misschien zelfs aannemen, dat investeerders in de rij staan om hun geld te besteden in Suriname. Tot nog toe hebben wij niet veel bereidheid daartoe kunnen bemerken. Misschien is dat daar nog te vroeg voor en moeten we nog maanden en misschien wel een paar jaren wachten. Het vertrouwen moet zeker terug en toenemen en dat moet naar onze mening, gekweekt worden en wel op een effectieve wijze. Maar vertrouwen komt niet zomaar van de grond; Suriname moet de juiste signalen aan de investeerder afgeven, alvorens hij er maar over denkt, in deze richting te kijken. En juist de zo onontbeerlijke signalen geven wij op dit moment niet goed af. We denken daarbij gelijk aan het niet beschermen en bewaken van concessies, die van staatswege zijn afgegeven aan lokale en buitenlandse investeerders. We denken daarbij aan het voortdurend binnendringen van illegalen in gebieden, die van staatswege aan goudconcessionarissen zijn afgestaan voor langere duur om er te mijnen. Illegalen dringen met de regelmaat van de klok deze concessieterreinen binnen en gaan tot goudwinning over. De concessionaris staat daar machteloos tegenover, omdat de overheid niet tot bewaking en bescherming van deze rechten kan en wenst over te gaan, althans dat is tot nog toe gebleken. Concessionarissen hebben tot vervelends toe hun beklag gedaan bij zowel de regering Bouterse als de huidige machthebbers en gewezen op de onhoudbare en zelfs gevaarlijke situatie, waarbij hun werknemers door de binnendringers worden bedreigd en materieel al verschillende malen door de brutale en onbevoegde buitenstaanders, werd vernield. De vorige regering greep vermoedelijk om politieke redenen niet in, en nu rijst opnieuw de vraag waarom de huidige regering de concessionarissen in de kou laat staan. Speelt hier ook weer de politiek, omdat men bij ingrijpen stemverlies zal lijden? De bal ligt hier bij een bepaalde partner van de coalitie op de helft en die moet laten zien, dat wet en recht voor een ieder geldt en dat er geen sprake kan zijn van bevoorrechting van bepaalde mensen en benadeling van derden, die wettelijk bezien volledig in hun recht staan. Leden van de regering die passief blijven en onrecht laten voortduren, moeten wél beseffen, dat het buitenland voortdurend toekijkt en dat investeerders extern er niet over zullen piekeren, hier ook maar één cent te komen deponeren, zolang er een situatie heerst waarbij criminelen en vrijbuiters, voortdurend kunnen doen en laten ten detrimente van rechthebbenden die concessies zijn verleend door de overheid, maar die niet beschermd kunnen hebben. Als we niet optreden in de goudconcessies van derden tegen gespuis, dat maar denkt te kunnen rotzooien, zal Suriname uiteindelijk als geheel, de grote verliezer zijn. Laat dat heel duidelijk zijn voor alle deelnemers van de huidige coalitie. Het is te hopen dat er spoedig actie wordt ondernomen tegen al deze vormen van wetteloosheid, dan alleen zal de investeerder zich veilig voelen en komen om over investeringen van gedachten te wisselen met onze huidige machthebbers.