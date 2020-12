Als we ervan uitgingen dat we op weg waren naar covid-vrije kerstdagen, hebben we de afgelopen week lelijk op onze neus gekeken, want we zijn gegaan van nul besmettingen per dag naar dagen waarop we zes en tien besmettingen meer hadden. Daarom heeft de regering begin deze week maatregelen getroffen om erger te voorkomen. Volgens de minister van Volksgezondheid zijn de bronnen voor de stijging terug te traceren naar een aantal clusters van Brazilianen uit Frans-Guyana, Brazilianen uit de goudvelden, en besmettingen die plaatsvinden tijdens evenementen. Gezien de decembermaand meestal wordt afgesloten met diners en andere activiteiten is het gewoon dat mensen bij elkaar komen. Helaas is 2020 geen normaal jaar geweest en hebben wij veel moeten inleveren op sociaal en financieel vlak, waardoor wij al tevreden waren met de enkele bijeenkomsten die nog gepland stonden met familie, vrienden en collegae. De regering heeft onderkend dat deze decembermaand een uitdaging vormt om sociale bijeenkomsten te beperken. Privé feesten, kerstdiners maar ook bars, cafés en restaurants zorgen voor situaties waarin de covid-maatregelen niet in acht genomen worden. Hierdoor kan er relatief een snelle toename ontstaan van de verspreiding van het coronavirus met alle gevolgen van dien. Keerpunt is het helemaal eens met deze zienswijze en is voorts van mening, dat wij inderdaad minder drukke bijeenkomsten moeten bijwonen/organiseren. Maar als de regering zich zelf niet houdt aan de vastgestelde covid-protocollen, hoe denkt zij dat het volk zich er wél aan zal houden? Door de komende dagen strengere controles toe te passen, zal alleen helpen als de bevoegde instanties daadwerkelijk ook participeren, zodat de naleving van protocollen op openbare activiteiten, ook door anderen wordt nageleefd. Volgens de minister van Volksgezondheid is er een multidisciplinair team ingesteld, dat bestaat onder andere uit de Arbeidsinspectie, Milieu Inspectie, politie, militairen en de bestuursdienst. Zij zullen waar nodig, ondersteuning verlenen aan het Quick Response Team. Klinkt allemaal te mooi om waar te zijn, want ondertussen organiseren mensen huisfeestjes tot vijf uur in de ochtend met luide muziek en veel drank. De jeugd is debet aan dit soort gedrag, want zij plaatst alle beelden op sociale media en heeft lak aan alle ‘covid-regels’. Dus als de minister denkt dat zijn bezorgdheid alleen te maken heeft met het huidige drukke straatbeeld in Suriname, dan kunnen wij hem nu al voorhouden, dat thuis en buiten de stad, de feestjes gewoon door gaan. Daarnaast is het hele quarantainegebeuren een ongecontroleerde chaotische rommel, waar buitenlanders zich niet houden aan de 7 dagen afzondering en soms zelfs niet aanwezig zijn op het adres waar het security bedrijf ze moet bezoeken. Deze buitenlanders brengen het risico, omdat zij dragers kunnen zijn en hun familie en vrienden onbewust kunnen besmetten. Want wie houdt de regering nu eigenlijk voor de gek, wanneer een heel gezin uit Nederland op vakantie komt, worden zij vervolgens gewoon opgehaald op Zanderij door hun Surinaamse familieleden. Leg ons als overheid uit, hoe dat mogelijk is. De kans op besmetting is hierdoor nog steeds levensgroot. Daarbij pakken deze buitenlanders gewoon een privé taxi en gaan logeren bij familieleden thuis en geven dat op als quarantaine adres. Het wordt elke keer een stukje gekker. Dus wanneer de minister van Volksgezondheid denkt, dat het besluit om het uitgaansverbod vanaf dinsdag 15 december van 21:00 uur in de avond tot 05:00 uur in de ochtend te veranderen en het samenscholingsverbod van 20 personen terug te brengen naar 10, willen wij hem alleen maar op het hart drukken, dat dit tot gevolg zal hebben dat men op privéplekken, bijeenkomsten zal houden tot 05.00 uur in de ochtend. Keerpunt is van mening, dat het covid-probleem in Nederland veel groter is en dat wij daarom het risico niet moeten nemen om importgevallen toe te laten. De regering moet niet wachten op de betere ontwikkelingen in Nederland, maar moet het luchtverkeer vooral vanuit Nederland, voorlopig stopzetten. Wij hebben ons de afgelopen maanden gehouden aan de covid- maatregelen en willen onze kerst en oud op nieuw, gezamenlijk vieren op onze manier, zonder buitenlanders, die het risico van besmetting zwaar verhogen. We staan nu aan de vooravond van het risico op een tweede golf; als wij nu ons niet houden aan wat de regering dwingend heeft afgekondigd. Volgens de minister van Volksgezondheid, leveren we allemaal in, maar dat is absoluut niet waar. Er wordt al geruime tijd met twee maten gemeten, want de regering en haar sponsoren, mogen wel grote feestjes organiseren met buitenlandse gasten, die geen dag in quarantaine zijn geweest. Wij, het volk, moeten pina fasi zoeken om samen met de familie kerst te vieren. Heeft de regering er wel aan gedacht, dat er grote families zijn van meer dan 20 personen?