Clusterteam handhaving COVID-19 geïnstalleerd

De teller van het aantal actieve COVID-19-gevallen staat momenteel op 108. Er zijn in het afgelopen etmaal 31 nieuwe gevallen bijgekomen, waarvan 23 positief geteste personen in Paramaribo, 8 in Wanica. 23 personen zijn in het ziekenhuis opgenomen. 3 patiënten liggen op de Intensive Care Unit en 9 patiënten zijn in het afgelopen etmaal, genezen verklaard. 57 burgers bevinden zich in isolatie, omdat ze positief zijn getest op het COVID-19-virus. Er verkeren 1163 personen in quarantaine. Zij zijn niet positief. Door dit virus zijn 117 personen overleden, 5.459 positief getest en 5.249 anderen genezen verklaard.

Inmiddels heeft de regering, na overleg met diverse belanghebbenden de COVID-19 maatregelen wederom aangepast. Zo zijn religieuze bijeenkomsten aanstaande zondag toegestaan voor maximaal twee uren. Dit besluit werd genomen, nadat gisteren de christelijke kerken een petitie hadden aangeboden aan de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA). De regering heeft diverse exponenten uit de religieuze gemeenschap gehoord. Verder zijn er meetings geweest met het bedrijfsleven. Uit deze gesprekken is naar voren gekomen, dat de relevante actoren ruimere behoeftes hebben. Alle verleende toestemming voor evenementen zijn per ommegaande aangehouden.

De regering wil benadrukken, dat elke behoefte met zijn eigen consequenties komt. Samen nemen zij de besluiten die over twee weken het straatbeeld zullen scheppen. De naleving zal stringent moeten zijn, indien wij een volgende golf willen voorkomen. De regering zal niet schromen over te gaan tot hardere acties bij overtreding. Het intrekken van vergunningen en opleggen van forse boetes, behoren hiertoe. Ook is er door de regering een clusterteam handhaving COVID-19 geïnstalleerd. Dit team, bestaande uit vertegenwoordigers van diverse ministeries, zal vanaf vandaag inspecties en controles uitoefenen op verschillende plekken.