Bestuurskundige August Boldewijn, zegt in gesprek met De West, dat wij als volk het recht hebben om het gebied waarin wij wonen, het luchtruim en de territoriale zee, te beschermen tegen iedere aanval, van buitenaf. Volgens Boldewijn, betreft de fundamentele kwestie, de verdediging en de bescherming van onze territoriale integriteit. Hij verklaarde dat de territoriale integriteit een principe is, dat wij van de internationale gemeenschap hebben gehad. Boldewijn zegt, dat vanaf de onafhankelijkheid van Suriname, de territoriale integriteit, niet goed beschermd is geweest.

Hij haalt daarbij het voorbeeld aan, dat als het luchtruim open staat, vliegtuigen kunnen landen, zonder dat ze door een radarsysteem vroegtijdig worden waargenomen. Boldewijn is ervan overtuigd, dat er zo allerlei toestanden plaatsvinden, zoals cocaïnetransport etc. zonder dat de overheid enig overzicht hiervan heeft. “Als wij over de grenzen van Guyana en Frans Guyana praten, dan zien wij dat het daar een vrij gevochten boel is, waarbij vreemdelingen het land gewoon binnen kunnen treden”, aldus Boldewijn. De basis van deze hele zaak, ligt in het feit dat onze territoriale integriteit slecht bewaakt wordt. Als de bewaking goed was, zouden wij het nooit toelaten, dat illegalen zich in ons land bevinden.

Boldewijn verklaart, dat illegale Brazilianen dorpen stichten en er een voorbeeld genomen kan worden aan Villa Brazil in het Oosten. “Als wij de grenzen niet goed beschermen, komen mensen die geïnfecteerd zijn met het COVID-19 virus het land binnen, waardoor het virus zich zo snel kan verspreiden. Wat doet Suriname met zulke zaken?”, stelt Boldewijn. Men voert geen goede controles uit op de mensen, die hier zich illegaal bevinden. Hij is voorts van mening, dat zolang wij onze territoriale integriteit slecht bewaken is, wij maar door zullen blijven gaan, met het zoeken naar de clusterbesmettingen. Als wij weten dat Nederland, vanwege het coronavirus, in totale lockdown is, wij het luchtruim niet open moeten laten. Volgens Boldewijn, is Nederland momenteel geen land waarmee wij zaken kunnen doen, omdat de coronagevallen daar drastisch hoog zijn. “De regering dient ervoor te zorgen, dat de samenleving beschermd blijft, door het luchtruim voor Nederland af te sluiten”, benadrukt Boldewijn.

Onlangs hebben Cubanen kampeertentjes opgezet te South Drain. Zij probeerden de grens naar Guyana over te steken, maar vanwege corona, is het niet mogelijk de oversteek te doen. De grens is namelijk dicht. Naar aanleiding hiervan, heeft de minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin, verklaart dat Cubanen die te South Drain vertoefden, teruggekeerd zijn naar Paramaribo. Boldewijn vindt dat, dat de mensen die illegaal in ons land zijn, zich dus niet volledig hebben geregistreerd bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB). Hij zegt, dat er op Zanderij de gegevens van de mensen worden opgenomen. Volgens Boldewijn is het nu duidelijk, dat er bij de registratie van de mensen iets verkeerd is gegaan. ”Als men nou legaal of illegaal in Suriname is, dient men zich te registreren voordat zij zich zal organiseren”, aldus Boldewijn. Hij is voorts van mening, dat de militaire politie ervoor moet zorgen, de vreemdelingen op te sporen en in een voorlopige hechtenis moet plaatsen, tot de tijd voor hen is om terug te gaan naar hun land. “Cubanen hebben niks te willen, omdat zij illegaal in ons land zijn. Wanneer iemand illegaal in een land is, weten wij niet waartoe de persoon in staat is”, zegt Boldewijn. Volgens hem, kunnen de mensen die illegaal zijn een gevaar voor de samenleving vormen. Boldewijn stelt dat, mensen zelfs criminele handelingen kunnen verrichten, waarbij de Surinaamse bevolking de dupe wordt. De registratie van de vreemdelingen, moet door CBB in samenwerking met de vreemdelingendienst en de militaire politie geregeld worden. Er moet een goede communicatie zijn tussen deze instanties. Boldewijn: “Als mensen op de datum, waarbij zij eigenlijk moeten vertrekken, niet vertrekken, zij illegaal in ons land zijn en moeten zij opgepakt worden.” Dit is volgens hem, de grondslag van alle ellende, die wij de laatste tijden meemaken.

Boldewijn vermoedt, dat ambtenaren in het verleden omgekocht werden door de illegalen. “De ambtenaren zijn gauw geneigd het geld aan te nemen en in plaats daarvoor een verblijfsvergunning te geven.” Ook vertelt hij, dat Chinezen, Suriname op een bepaalde manier binnensluipen. Volgens hem zijn de winkels die al geruime tijd gebouwd worden, geen winkelpanden en of worden niet als magazijn gebruikt, maar fungeren als een soort verblijfplaats voor Chinezen, die in afwachting zijn van hun vertrek naar Amerika. Boldewijn vindt, dat deze zaken ook onderzocht moeten worden. Hij is ervan overtuigd, dat er heel veel illegale praktijken in ons land plaatsvinden en zaken in de vorm van geld, illegaal worden aangewend. Boldewijn hoopt dat de huidige regering een eind zal maken aan de problemen die zich afspelen.