Het komende weekend zal op zaterdag en zondag, de lockdown reeds om 19.00 uur ingaan. Van maandag tot en met vrijdag vangt de avondklok om 21.00 uur aan. De maatregelen zijn vanwege de overheid verscherpt door de regering na spoedoverleg dinsdagavond. Om een COVID-19 ramp te voorkomen, voelt de regering zich genoodzaakt, nu ferm in te grijpen. Met het aantal besmettingen van maar liefst 22 op 14 december, is het percentage besmettingen, na de COVID-19-test, consequent op 18 procent beland. “Ons streven was maximaal de besmettingen te houden op 10 procent, terwijl de WHO een aanbeveling doet van zelfs 5 procent besmettingsgraad.”

Op basis van de gepresenteerde informatie, is de regering tot de conclusie gekomen, dat rigoureus ingrijpen, onder deze condities, de beste manier is om de gezondheid van de Surinaamse samenleving zo goed als mogelijk te beschermen. Zo heeft de regering nu een samenscholingsverbod van meer dan 10 personen afgekondigd. En alle verleende toestemmingen voor evenementen worden per ommegaande aangehouden. Dit geldt ook voor evenementen onder auspiciën van de overheid.

In dat kader zijn de navolgende regels per 16 december van kracht;

– Restaurants zijn slechts open voor afhaal.

– Begrafenissen mogen onder de voorwaarde van maximaal 10 personen bij roulatie.

– Bij religieuze bijeenkomsten zijn maximaal 10 personen toegestaan.

– De regering zal geïdentificeerde risicogebieden bekend maken.

– Het samenscholingsverbod zal gelden voor groepen groter dan 10 personen

– Gedurende de zaterdag en zondag geldt de lockdown van 19:00 tot 05:00

– Van maandag tot en met vrijdag is de lockdown gesteld van 21:00 tot 05:00

– Het aantal vluchten naar en van Nederland brengt de regering terug naar 2 per week.

Voornoemde maatregelen zullen naar gelang het verloop van het aantal besmettingen, op of indien nodig, voor 22 december 2020 worden bijgesteld.

Om de samenleving beter te beschermen, komt er verscherping van controle en naleving in het bijzonder bij alle bruggen na de lockdown. Ook zullen er roadblocks op wegen van en naar de goudvelden worden opgezet. Verder zullen de maatregelen met betrekking tot naleving van de thuisquarantaine danig worden aangepast.

Het is opvallen dat op recreatieoorden en casino`s geen aangepaste regelgeving van kracht is. De overheid geeft ten overvloede aan, dat alle activiteiten steeds op basis van protocollen worden uitgevoerd. Tot nog toe zijn er geen besmettingen geconstateerd bij casino bezoeken of bij bezoek aan recreatieoorden. De regering doet dan ook een beroep op de totale bevolking, om de ter plekke geldende COVID-19-protocollen, steeds nauwlettend op te volgen. Alleen zo kunnen wij locaties en omstandigheden weer op de lijst van het toegestane plaatsen. De regering roept de totale samenleving op de gelederen te sluiten, elkaar te ondersteunen waar nodig en bovenal de nodige protocollen in acht te nemen, zodat wij na evaluatie de getroffen maatregelen kunnen bijstellen.