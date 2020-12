Op vrijdag 11 december, heeft Petronas zijn eerste vondst van koolwaterstoffen in Suriname bekendgemaakt. De vondst werd gedaan na de succesvolle boring van de sloanea 1 –exploratieput in Blok 52. Petronas en ExxonMobil hebben elk een belang van 50 procent in Blok 52. Anders dan de indruk die in de samenleving is ontstaan na de bekendmaking van de vondst door lokale en internationale nieuwsbronnen, wordt bij de Sloanea-1-exploratieput gesproken van ‘een vondst van koolwaterstoffen’. De term ‘koolwaterstoffen’ is een verzamelnaam voor aardgas, condensaat en aardolie. Condensaat is een complexe koolwaterstofverbinding, lichter dan aardolie en zwaarder dan aardgas. In de Sloanea-1- exploratieput zijn verschillende koolwaterstofhoudende zandsteenpakketten met goede reservoirkwaliteiten in het Campaniaanse gedeelte aangetroffen. Het Campaniaan is een geologische, miljoenen jaren oude, afzetting in de ondergrond. Verdere analyse van de putgegevens zullen uitwijzen om wat voor type koolwaterstoffen het gaat.