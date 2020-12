Het aantal actieve covid-gevallen vertoont deze week, wederom een stijgende lijn. De afgelopen 24 uur zijn er 22 positieve gevallen geregistreerd, terwijl de weken daarvoor er per etmaal, geen enkel geval geregistreerd werd. De situatie is volgens de regering, alarmerend, vandaar dat gisteren tijdens een spoedvergadering, besloten is de covid-regels aan te scherpen. De avondklok is van 23.00 uur vervroegd naar 21.00 uur en duurt tot 0.5.00 uur. Op vrijdag en zaterdag gaat de avondklok om 19.00 uur in.

De vicevoorzitter van De Nationale Assemblee tevens arts Dew Sharman, zegt tegenover De West, dat velen de covid-maatregelen nog steeds aan hun laars lappen. “Ten eerste moeten we het feestgedrag dat we nog steeds vertonen, achterwege laten. De alertheid is hier van eminent belang. Ten tweede dient de regering te allen tijde voorbeeldig te zijn. Indien er vanuit het ministerie van Volksgezondheid komt dat er niet gefeest mag worden, moet dat niet gebeuren. Zelfs niet onder de mom van dankdienst of huwelijk.

Het is belangrijk dat erop gewezen wordt dat gestelde maatregelen niet met de voeten getreden worden”, zegt Sharman.

Onder de 22 positieve gevallen, zijn 6 Brazilianen. Volgens Sharman is het niet verbazend, dat de groep positief geteste personen, ook uit vreemdelingen bestaat. “De informatie komt in de meeste gevallen gebrekkig aan bij deze groep. Dat er nu een cluster onder de Brazilianen is geconstateerd, komt deels omdat de informatie hen niet goed bereikt. Leg ze in hun taal uit, dat het van belang is dat ze zich moeten laten testen.” Dat de vreemdelingen positief gestest zijn, is volgens Sharman het bewijs, dat de grenzen niet goed bewaakt worden. “De grenzen zijn nog steeds een issue. Een ander ding is, dat men vaak instanties probeert te vermijden door zich niet te laten testen. Wij hebben het recht ze erop te wijzen dat zich moeten laten testen, om te voorkomen dat ze een gevaar voor zichzelf vormen of voor ons.”

door Orsilia Dinge