Politie vraagt burgers te gehoorzamen

Na een week van behoorlijke daling, is het aantal nieuwe COVID-19-besmettingen in het afgelopen etmaal, licht gestegen. Het aantal actieve gevallen ging van 6 naar 10. Er werden 7 personen positief getest op het coronavirus; 6 in Paramaribo en 1 in Wanica. In de afgelopen 24 uur zijn er 80 burgers getest. Momenteel hebben wij 10 actieve gevallen. In het voorbije etmaal werd niemand genezen verklaard. Drie personen werden in de verschillende ziekenhuizen opgenomen en 3 patiënten in het Regionaal Ziekenhuis Wanica. Op de Intensive Care Unit worden 2 personen verpleegd. In isolatie zijn 5 mensen die positief zijn bevonden. In quarantaine bevinden zich nu 1.330 personen die negatief zijn.

Vanaf de uitbraak van het virus in Suriname zijn 5.333 personen positief bevonden en 5.217 genezen verklaard. 117 burgers zijn overleden als gevolg van het virus.

In Suriname geldt er nog steeds een avondklok. Burgers mogen tussen 23:00 uur en 05:00 uur niet op straat zijn, mits zij behoren tot de essentiële diensten. Toch zijn er personen die de regels overtreden. Door het Korps Politie Suriname (KPS) is vastgesteld, dat het aantal personen dat zich niet houdt aan deze “lock down” maatregel aan het stijgen is. Zo hebben verschillende politieeenheden in het weekend van 4 tot en met 7 december, in totaal 166 lockdownovertreders, van wie 39 vrouwen, overgebracht naar de hal op het terrein van de Politie Academie.

Ook voor wat de horecasector betreft, zijn dagelijks verschillende restaurants (terrassen), cafés, bars en dansclubs overvol, ofschoon er een samenscholingsprotocol is voor deze sector. Naar aanleiding hiervan heeft de minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin in een eerder interview gezegd, dat de regering niet zal treuzelen, op te treden tegen deze bedrijven. Hij roept daarbij nogmaals eenieder op, zich te houden aan de vigerende maatregelen. De politie doet ook een dringend beroep op de burgers om de COVID-19 protocollen strikt na te leven.