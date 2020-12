Gewijzigde amnestiewet intrekken

In verband met de herdenking van de moorden op 8 december 1982 op 15 vooraanstaande Surinamers, werd gisteren een jaarlijkse bloemenhulde en herdenkingsdienst georganiseerd. Op 8 december 1982 werden 15 mannen, die voor herstel van de democratie en de vrijheid in Suriname opkwamen, op een gruwelijke wijze vermoord, waarbij Desi Bouterse als hoofdverdachte wordt aangemerkt. Bouterse werd op 29 november 2019 door de Krijgsraad bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar. “Er is geen ruimte voor geweldsverering en straffeloosheid. En daarom roepen wij de regering om de gewijzigde amnestiewet 2012 in te trekken en om 25 februari, De dag van de revolutie, niet te handhaven als nationale vrije dag”, aldus de voorzitter van de stichting 8 december 1982, Sunil Oemrawsingh.

De bloemenhulde werd in het nationaal monument Bastion Veere (Fort Zeelandia) gehouden en tot de aanwezigen behoorden onder meer, Dominee Holband, pandita Ramcharan en diverse hoogwaardigheidsbekleders onder wie, de ambassadeur Karin Williams van Amerika en Henk van der Zwan, de tijdelijke zaakgelastigde van Nederland, de ministers Amar Ramadhin (Volksgezondheid), Kenneth Amoksi (Justitie en Politie), Krishna Mathoera (Defensie) en Albert Ramdin (Buitenlandse Zaken, Internationaal Business en Internationale Samenwerking). Ook president Chandrikapersad Santokhi en de first lady waren aanwezig. Santokhi legde samen met zijn vrouw een krans in het nationaal monument Bastion Veere, ter herdenking aan de 15 slachtoffers. Santokhi: “ Als de muren konden praten, zouden wij alles vernemen wat er gebeurd is.” Naast de bloemenhulde nam Santokhi een boek in ontvangst genomen, geschreven door Noraly Beyer, getiteld “Recht en waarheid maken vrij”. Bij het in ontvangst nemen van het boek, gaf Santokhi aan, dat de plek waar de gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, als stille getuige zal blijven dienen.

8 december 1982 – 8 december 2020, nu 38 jaren geleden, dat 15 Surinaamse helden op een zeer wrede wijze om het leven zijn gebracht. Ook Sunil Oemrawsingh hield gisteren een toespraak. Volgens Oemrawsingh, was het doel van de moordenaars, het vernietigen van de inspirerende levensgeesten en motiverende stemmen voor recht, waarheid en democratie. Bij wijze van intimidatie en om hun boodschap van moord en vernietiging kracht bij te zetten werden 38 jaar geleden, ook de mediahuizen Radika/ABC in brand gestoken. De drukkerij van dagblad de Vrije Stem en het vakbondsgebouw van De Moederbond werden opgeblazen. Het was niet alleen een aanslag op de vrije meningsuiting, het vakbondswezen en de vrije pers, het was een aanslag op de Surinaamse ziel.

Oemrawsingh stelde verder, dat zonder enige aantoonbare aanleiding, deze 15 helden, 38 jaar geleden uit hun huizen werden gehaald en gewelddadig overgebracht naar Fort Zeelandia. “Het was de laatste keer dat hun dierbaren ze levend zagen; en toch kunnen wij hen voelen in ons hart, hun vreugde en licht voelen schijnen, nu vaststaat dat hun recht op gerechtigheid wordt gehonoreerd en dat alle laster slechts gebleken is, niets anders te zijn, dan lasterpraat van gewetenloze daders. Het bloed van onze 15 helden heeft niet zinloos gevloeid op 8 december 1982. Hun offer, het hoogste offer dat een mens kan geven, is nu na 38 jaar nog steeds de stuwende kracht en licht op ons pad, in de strijd voor gerechtigheid. Het is ook daarom, dat wij geen groter belang kennen dan het belang van een goed functionerende rechtsstaat”, aldus Oemrawsingh.

Gisteravond werd ook de jaarlijkse herdenkingsdienst van 8 december gehouden. De aanwezigen die enkele toespraken hielden, waren de voorzitter van de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede (OGV), mevrouw Betty Goede, Pastor Herbert Persaud, Moballigah Ghafoerkhan en Pandita Soeshila Baldew.

Baldew zei tijdens haar toespraak, dat zij getuige is geweest, hoe studenten op het Miranda Lyceum College werden afgeranseld door militairen. Zij is voorts van mening, dat de huidige generatie, niet op de hoogte is, wat zich allemaal heeft afgespeeld in 1980. Baldew is voorts van mening, dat het belangrijk is, dat er op de scholen, de waarheid aan de kinderen verteld wordt. “Wij hebben geduld en vertrouwen, omdat wij voor een eerlijke zaak strijden. Wanneer de ex-president zegt, dat hij 12 jaren lang niet wist, dat hij in de rechtszaal moest zijn, dan vraag ik me af of de juristen om hem heen wel juristen waren”, benadrukte Baldew. Zij zei verder, dat de geschiedenis geschreven moet worden, zoals die geschied is. Volgens haar dienen de toenmalige machtshebbers, die een coupe gepleegd hebben, onderwezen te worden.

De 15 Surinaamse helden waren: John Baboeram, Bram Behr, Cyrill Daal, Kenneth Gonçalves, Eddy Hoost, André Kamperveen, Gerard Leckie, Sugrim Oemrawsingh, Leslie Rahman, Surendre Rambocus, Harold Riedewald, Jiwansingh Sheombar, Jozef Slagveer, Robby Sohansingh en Frank Wijngaarde.