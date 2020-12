Vandaag zijn drie vrouwen, Savira Suraya Karamat Ali, Christel Chablani-Muller en Aarti Santusha Radja, beëdigd tot advocaat en toegelaten tot het Hof van Justitie. De pas beëdigde advocaten beloven hun werk naar eer en geweten voor de gerechtigde autoriteiten uit te voeren. Hofpresident mr. Iwan Rasoelbaks, benadrukte dat de advocatuur met deze beëdiging verder uitgebreid wordt met gedegen opgeleide advocaten. “Niets komt voor zijn tijd, alles komt op tijd. Het Hof zal door deze beëdiging in staat zijn, zijn tempo op te voeren van de doorloop tot beslissing van een handelszaak.”

Verder verduidelijkte Rasoelbaks dat het Hof in staat zal zijn, sneller zaken op te lossen door deze capaciteitsuitbreiding. Volgens hem moeten alle neuzen in één richting blijven en als orgaan oplossingsgericht denken in het belang van Justitia en rechtzoekenden. Het is volgens Rasoelbaks de bedoeling, dat in maart 2021, er een workshop gehouden wordt, die zal aangeven wat de winst is voor advocaten en voor rechtzoekenden.

Procureur-generaal (PG) Roy Baidjnath Panday, merkte op dat het aantal vrouwelijke advocaten aan het toenemen is en dat dat eigenlijk een goed teken is. Baidjnath Panday benadrukte, dat het in de advocatuur gebleken is dat educatie voor advocaten een belangrijk aspect is. Verder gaf PG de advocaten mee dat er veel werk voor hen aan de winkel is en dat zij te allen tijde moeten beseffen, dat het niet alleen om het geld gaat. De PG zei dat de rol van de advocaat vaak genoeg is om te pleiten voor de rechtzoekende of verdachte, op een manier die bijdraagt tot een beeldvorming die in een oordeel van de rechter kan worden meegenomen. “Vaak verliezen we het uit het oog dat niet alleen rechters, maar ook advocaten, de rol hebben om te doen aan waarheidsvinding.”

Ook de deken van de Surinaamse Orde van Advocaten, Samantha Gadjradj, benadrukte, dat de advocatuur met toelating van meerdere advocates in balans is in de mannenwereld. “De advocatuur is allang geen mannending meer. Ik wil hierbij deze vrouwen feliciteren met deze bijzondere mijlpaal in hun leven. Het is van eminent belang dat u gehoorzaamt aan de grondwet en dat u geen valse start maakt”, aldus Gadjradj.

-door Orsilia Dinge-