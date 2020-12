De drinkwaterproblematiek waarmee bewoners van het dorp Boslanti in het Boven-Saramaccagebied, decennialang te kampen hadden, behoort sinds zaterdag 5 december tot het verleden. De plaatselijke gemeenschap is zeer dankbaar, omdat er voor het eerst schoon drinkwater uit de kraan komt. Bosaq, een Belgisch bedrijf dat gespecialiseerd is in waterzuivering, heeft samen met de Surinaamse overheid onder leiding van Hydro Solar Wind N.V. (HSW-Energy), ervoor gezorgd, dat het dorp eindelijk schoon water uit de kraan heeft.

Het project is een schenking van de Belgische overheid geweest, waarbij Suriname voor de onderhoudskosten, randvoorzieningen en distributie moet inkomen. Het waterzuiveringssysteem van HSW-Energy, filtert water uit de rivier waarna het via een leiding naar een kraan gaat. Doelstelling is om alle huishoudens op de waterleiding aan te sluiten. De directeur van HSW-Energy, Miguel Themen, zegt tegenover de krant, dat er een mijlpaal is bereikt met dit project. Themen zegt, dat dit project is uitgevoerd om het feit dat het rivierwater niet schoon was en om de gezondheid van de gemeenschap te kunnen waarborgen.

“Voordat ik het proces in grote lijnen uitleg, was ik verheugd om te zien hoe dankbaar de plaatselijke gemeenschap was om nu schoon drinkwater te hebben. Ik was als vader enthousiast om vooral te zien hoe dankbaar de kinderen waren. Vanuit de rivier wordt er rechtstreeks water getrokken door middel van zonne-energie en omgezet in gefiltreerd schoonwater dat uit de kraan komt. HSW-Energy is als partner van het Belgisch bedrijf Bosaq verantwoordelijk voor de service, onderhoud van de systemen”, zegt Themen. Volgens Themen, is na deze succesvolle installatie goedkeuring gegeven voor een tweede project. Ook zegt hij, dat ervoor het dorp Boslanti is gekozen, omdat het via de weg bereikbaar is. ‘’Er wordt alles aan gedaan om nog enkele installaties te kunnen plaatsen voor de binnenlandbewoners’’, zegt Themen.

