Situatie South Drain niet rooskleurig

De regeringen van Guyana en Suriname, hebben besloten de geplande heropening van de veerdienst op zaterdag 12 december tussen South Drain en Moleson Creek, uit te stellen. Dit deelde de Guyanese regering gisteren mee aan de Guyanese media. Het aantal Cubanen te South Drain groeit gestaag en de Surinaamse regering schat nu, dat het aantal de komende dagen verder zal oplopen tot meer dan 1000. De Guyanese minister van Civiele Werken, Juan Edghill, die gisteren een ontmoeting had met Surinaamse functionarissen, vertelde dat de situatie nauwlettend wordt gevolgd en aangepakt wordt op diplomatiek niveau. Hij nam nota van de bezorgdheid van de regering inzake het grote aantal Cubanen, dat wacht om over te steken naar Guyana.

Situatie South Drain niet rooskleurig

De situatie te South Drain ziet er niet rooskleurig uit. De meer dan 600 Cubaanse staatsburgers die kamperen bij de veerbootterminal, met als doel naar Guyana te reizen, verkeren naar verluidt, in erbarmelijke omstandigheden. Dezer dagen heeft de Guyanese regering aangegeven, dat met de heropening van de veerdienst, zulks nog niet wil zeggen, dat Guyana de Cubanen zal toelaten. Nog steeds is het onduidelijk, wat de Surinaamse regering precies gaat doen met deze groep Cubanen. Onder de Cubanen zouden zich ongeveer 160 illegalen bevinden, die feitelijk Suriname uitgezet zouden moeten worden naar Cuba. Dezen weigeren terug te gaan naar hun land.

“Het wachten is nu op de Surinaamse regering. Zodra er aan de Surinaamse zijde een besluit is genomen, over wat er met de Cubanen zal gebeuren, en het is opgelost, kunnen we verder gaan. Wij zijn al klaar. De directeuren van zowel de Canawaima Ferry Inc. als het Canawaima Management Committee, komen vrijdag bijeen in Guyana en Suriname ”, aldus minister Edghill. Minister Edghill zei voorts, dat Guyana en Suriname nauw samenwerken om deze kwestie op te lossen en dat de Verenigde Naties (VN) nu ook bij de zaak betrokken zijn. De situatie werd zorgwekkender voor regeringsfunctionarissen in zowel Guyana als Suriname en ook de Amerikaanse ambassade in Guyana, die alle Amerikaanse immigratie- en visumafspraken voor Cubaanse staatsburgers in de regio behandelt. Deze diplomatieke missie schenkt nu ook aandacht aan deze situatie. Daags na de aankondiging, dat Guyana en Suriname overeen waren gekomen de veerdienst te heropenen bij het officiële bezoek van president Irfaan Ali aan Suriname, begon een groot aantal Cubanen, dat in Suriname verblijft zich te verzamelen op de terminal te South Drain, waardoor de plek in een tentenkamp veranderde. Tientallen tenten werden opgezet door de Cubanen die volgens hen, naar Guyana wilden om uiteindelijk hun weg naar de Verenigde Staten (VS) of Mexico te vinden.