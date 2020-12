Hess Corporation zegt dat het gemotiveerd wordt door het exploratiesucces van Apache en Total in Block 58 in Suriname, waar tot dusver drie ontdekkingen zijn gedaan en de zoektocht naar meer koolwaterstof wordt voortgezet. John Hess, CEO van Hess Corporation, zei dat Suriname zich in het vroege stadium van zijn offshore-ontwikkeling bevindt, zoals waar Guyana was in 2015 toen de massale Liza 1-ontdekking werd gedaan in het Stabroek-blok, waar het bedrijf een belang van 30 procent heeft. “Ik zou zeggen dat Suriname zich in de veel eerdere stadia bevindt waarin we waren in 2015 en 2016”, zei Hess. “Apache heeft daar succes gehad bij het werken met Total. Daar worden we door aangemoedigd, vanwege de vergelijkbare geologie.” Kwaskwasi-1, Apache’s derde ontdekking in Suriname, stuitte op ten minste 912 voet (278 meter) netto olie en vluchtig olie/gascondensaat over twee intervallen – Campaniaan – 282 voet (63 meter) netto olieloon en 86 meter netto vluchtige olie/gascondensaat betalen, en Santonian – 129 meter netto koolwaterstofvergoeding. In 2016 verwierf Hess een derde niet-geëxploiteerd belang in het Block 42 contractgebied voor de kust van Suriname, gelegen aan de noordoostelijke rand van Zuid-Amerika. Kosmos Energy Suriname is de exploitant en heeft een derde werkbelang, terwijl Hess Suriname Exploration Ltd. en Chevron Suriname Exploration elk een derde belang hebben.

Deepwater Block 59, dat in het noorden ligt en grenst aan Block 42, werd in 2017 toegekend aan Hess Suriname Exploration Limited en co-venture partners ExxonMobil Exploration and Production Suriname B.V. en Equinor Suriname B59 B.V. Elk heeft 1/3 belang en ExxonMobil Exploratie en Productie Suriname B.V. is de exploitant. Experts zeggen dat het Guyana-Suriname Basin diepwater koolwaterstofsysteem kan worden samengevat door de interactie tussen drie riviersystemen, Aptian Demerara, Upper Cretaceous Berbice en Miocene/Pliocene Amazon. De US Geological Survey (USGS) wil ook haar geschatte aardoliereserves in het bekken opnieuw beoordelen, wat haar eerdere schatting van 13,6 miljard vaten olie en 32 biljoen kubieke voet aardgas zou kunnen zien toenemen. ExxonMobil heeft al ongeveer 9 miljard vaten olie-equivalent voor de kust van Guyana gevonden, met een aanzienlijk potentieel van meerdere miljarden vaten olie.