Een grote groep Cubanen bivakkeert vanaf maandagmiddag 30 november bij de veerverbinding South Drain. De groep wil naar Guyana, maar vanwege corona, is het niet mogelijk de oversteek te doen. De groep heeft kampeertentjes opgezet en de Surinaamse overheid voorziet de groep van de eerste levensbehoeften, waaronder voedsel en drank. VHP-parlementariër Mahinder Jogi, zegt aan de krant, dat er een einde moet komen aan deze situatie. “We hebben zelf al genoeg problemen. We hebben geen geld om vreemdelingen te verzorgen en onze eigen mensen daarbij te verwaarlozen. Als de Cubanen weg willen, moeten ze contact maken met de Cubaanse ambassade, dan regelt Cuba een vliegtuig voor ze”, zegt Jogi. Hij is van mening dat de Cubanen ons land niet als een wingewest moeten gebruiken.

Volgens hem hadden ze geen problemen zolang zij konden werken en geld konden sturen naar hun familie. ‘’Maar nadat Bouterse het land heeft vernietigd, willen de mensen weg, maar dat moet geen probleem van Suriname worden. Niemand heeft ze gevraagd om hier te komen. Als ze weer weg willen gaan, moet dat via de Cubaanse ambassade”, zegt Jogi. Volgens hem moet er onderzoek worden gedaan naar hoeveel miljoenen dollars per week uit Suriname worden weggedragen door deze mensen en of dat ook niet een van de redenen is voor het grote tekort aan US-dollars waar de banken mee te kampen hebben.

“Dit moet opgelost worden en binnen de Caricom moeten we de vrije toegang van goederen en personen beter gaan bekijken. Vooral het personenverkeer. Dit moet geen reden zijn voor mensen om te komen en te gaan wanneer en hoe zij dat willen”, stelt Jogi.

Voorts vraagt Jogi zich af of de veiligheidsdiensten in ons land wel optimaal functioneren. “Hoe komt het dat zoveel mensen in Nickerie terecht zijn gekomen zonder dat de politie dat wist? Wat gebeurt erop de controle post te Burnside in Coronie? Is er geen controle geweest? Wat is de kwaliteit van het werk van de veiligheidsdiensten? Deze zaken moeten we allemaal bespreken tijdens de begrotingsbehandeling.” Jogi is net als veel anderen, van mening dat de Cubanen terug moeten naar hun thuisland Cuba, alleen willen zij niet terug. Zij willen eerst naar Guyana om daarna via andere landen hun uiteindelijke doel, de Verenigde Staten van Amerika, te bereiken.

De veerdienst tussen Guyana en Suriname wordt waarschijnlijk zondag 13 december weer hervat. Wie de oversteek naar Guyana wil maken, moet zich houden aan de dan geldende gezondheidsmaatregelen die door het Guyanese ministerie van Volksgezondheid zijn uitgevaardigd. Een groot deel van de Cubanen is illegaal in Suriname, terwijl de status van veel anderen onbekend is. “Als Guyana en Suriname afspraken hebben gemaakt, dan moeten we ons aan de afspraken houden. Als Guyana zegt dat iedereen aan boord moet voldoen aan bepaalde gezondheidsvoorschriften, dan moet het zo. Als zij geen illegalen aan boord willen, dan moeten wij ons aan de protocollen houden”, benadrukt Jogi. Volgens hem is het geen probleem als Guyana de vreemdelingen wil opvangen. “Dan moeten zij maar kijken hoe zij het daar gaan aanpakken.”

door Priscilla Kia