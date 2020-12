De leider van de Cubanen die bivakkeren op het veerplein van de Cana-waima Ferry Service te South Drain, Rosario Da Costa, heeft de hulpgoederen die districtscommissaris Senrita Gobardhan hem wilde overhandigen, geweigerd. Via zijn Surinaamse woordvoerder tevens tolk Mohamed Abdulrahman, die ook deel uitmaakt van de groep, liet Da Costa weten, het te waarderen dat de burgermoeder zich inzet en wil helpen met goederen, maar dat is niet wat de groep wil. Het is volgens Da Costa niet de bedoeling dat men elke dag voeding brengt. “Wat wij willen, is zo snel mogelijk de oversteek doen, zodat wij onze weg kunnen voortzetten”, zei Da Costa. Gobardhan die dinsdagmiddag samen met haar staf en enkele bestuursambtenaren poolshoogte was gaan nemen, had mond- en neuskapjes, vuilzakken en beschuitjes meegenomen. De Cubanen hebben op aandringen van Gobardhan, wel de vuilzakken en mond- en neuskappen aangenomen, maar weigerden de beschuitjes in ontvangst te nemen.

Volgens Abdulrahman hoeven ze geen voeding te krijgen, maar zien wel graag water tegemoet. “Als we elke dag eten krijgen, dan gaat men ons misschien langer hier laten, omdat ze denken dat we van voeding worden voorzien.” Het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbestijding (NCCR) heeft donderdag een team onder leiding van luitenant Satish Boedhoe, naar Nickerie gestuurd om het humanitaire gedeelte aan te pakken.

Het NCCR heeft donderdagmorgen de locatie bezocht en heeft een gesprek gehad met de leiding van de groep Cubanen, die sedert maandag bivakkeert op het Veerplein. Volgens Boedhoe is de leider erop gewezen dat het NCCR ervoor zal zorgen “dat men in goede gezondheid daar leeft, de hygiëne goed is, en dat voeding en drank aangeleverd wordt”. Da Costa heeft tijdens het gesprek met NCCR gezegd, bereid te zijn enkele zaken aangeleverd te krijgen. De spullen zijn donderdag in de vooravond bezorgd. Het gaat om babyvoeding, wegwerpluiers voor baby’s en peuters, medicamenten, water, brood, toiletartikelen voor de vrouwen, broodbeleg en melk. Daarnaast zijn er ook mobiele toiletten geplaatst. Gisteren zou het NCCR een grote tent opzetten voor de Cubanen. Donderdagmiddag zijn twee vrachtwagens gearriveerd met hulpgoederen. De Cubanen zeggen teleurgesteld te zijn dat zij van de overheid nog steeds niets hebben vernomen. Gobardhan zegt dat het antwoord moet komen van de regering en dat het enige wat zij nu kan doen, is erop toezien dat de Cubanen worden voorzien van goederen die dringend nodig zijn. Vrijdagmiddag hadden de Cubanen de tentjes weggehaald om de plaats schoon te maken. Later op de avond zijn de tenten weer opgezet.