ZORGVERZEKERING 65% DUURDER

De voorzitter van de onderraad van het Sociaal Zekerheidsstelsel, vicepresident Ronnie Brunswijk, heeft vorige week overleg gepleegd met de verzekeraars en zorgverleners. De Zorggroepen hebben op het Kabinet van de Vicepresident met de onderraad de afgelopen periode gesprekken gevoerd met de Survam, want al geruime tijd speelt er een nijpende kwestie tussen de verzekeraars en de zorgverleners. Tijdens deze gesprekken zijn de onderraad en de aanwezigen overeengekomen, dat gezien er per Zorggroep voorstellen zijn gedaan, de verzekeraars genoodzaakt zijn de zorgpremies met circa 65 procent te verhogen. Ook zal de overheid ervoor moeten zorgdragen dat de tarieven bij de andere spelers zoals het Staatsziekenfonds (SZF), worden aangepast. Naar aanleiding van deze gesprekken heeft de Survam in een schrijven haar standpunt kenbaar gemaakt, dat indien de regering van mening is dat de voorgestelde tariefaanpassingen niet adequaat zijn, de regering het dan op zich neemt om het verschil te dragen, hetzij via een subsidie, hetzij via een fiscaal verlichtende maatregel. De afspraak die nu geldt voor laboratoria, betreft een tariefverhoging van 50 procent voor een periode van één maand. Binnen maximaal zes weken zal op basis van een rekenmodel, een definitief tarief worden vastgesteld. Voor ergotherapeuten, logopedisten, fysiotherapeuten en diëtisten geldt een tariefverhoging van 50 procent voor een periode van zes maanden. Binnen zes maanden zal op basis van een rekenmodel, een definitief tarief worden vastgesteld. Voor psychologen geldt een hantering van een tarief van SRD 142, 50 per consult voor een periode van drie maanden. Binnen deze periode (drie maanden) zal op basis van een rekenmodel een definitief tarief worden vastgesteld. Voor de Vereniging van Medici sectie Specialisten, is er bedrag van SRD 200 per consult afgesproken voor de periode november- december 2020. Binnen deze periode zal bilateraal een tarief worden overeengekomen. Keerpunt is van mening, dat dit een enorme slag is voor het volk, dat continu wordt geconfronteerd met allerlei prijsverhogingen. Een groot deel van de prijzen in de winkels is afhankelijk van de wisselkoersen, die nog steeds niet stabiel zijn. De benzineprijzen zijn ook abnormaal hoog, voor het feit dat de belofte was gedaan om de govermenttake te verlagen om de situatie wat draaglijker te maken voor de doorsnee burger. Het verhogen van zorgpremies zal het onmogelijk maken voor de ‘kleine man’ om nog naar de dokter te kunnen en dat is onacceptabel en mensonterend.