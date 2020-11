‘Quarantaine organisatie passagiers uit Nederland waardeloos’

Passagiers die gisteren richting Paramaribo zijn vervoerd met de Air France-KLM vanuit Amsterdam, hebben de reis in een bomvolle kist gemaakt. Naar wij vernemen, waren alle stoelen op de voormelde vlucht bezet. “Er was op deze vlucht geen spoor van social distancing te merken. Ik vond het echt niet normaal en andere passagiers hebben ook hun misnoegen geuit over de manier waarop alle reizigers gewoon naast elkaar moesten zitten”, aldus een passagier van de voormelde vlucht. Ook verklaarden passagiers tegenover de krant, dat hoewel een mond- en neusbedekking verplicht was, sommige passagiers gewoon in het vliegtuig rondliepen met het kapje onder hun neus of kin. Bij aankomst op de Johan Adolf Pengel Luchthaven, bleken er geen polsbandjes op voorraad te zijn voor de passagiers die in thuisquarantaine zouden gaan. “Ik heb nu ook geen bandje om. Ik vond het vreemd, want ik heb euro 108 voor thuisquarantaine betaald, maar heb tot op heden geen bewaker gezien. Die zou drie keer per dag moeten langskomen om ons te controleren, maar ze zijn pas om tien uur vanochtend gekomen. Naar mijn mening is dat makkelijk geld verdienen”, aldus een vrouwelijke passagier (naam bekend bij de red.).

Een andere passagier zei dat bij de aankomsthal, er geen enkele controle is of passagiers zich wel houden aan de vastgestelde covid-maatregelen, in het bijzonder social distancing. Je mag volgens hem, door een ieder opgehaald worden, wanneer je naar buiten komt. ‘’Ik vind de organisatie van quarantaine voor passagiers gezien mijn ervaring, waardeloos en als zaken zo nonchalant worden aangepakt, moet men er niet van opkijken als er een tweede golf COVID-19 besmettingen komt in Suriname”, aldus een passagier.