Acht blokken met een oppervlakte van meer dan 13.524 km2 in het westelijke deel van het Surinaamse offshore-bekken, werden maandag aangeboden door Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. ‘’Ik ben verheugd om aan te kondigen dat Staatsolie Hydrocarbon Institute N.V. is begonnen met het aanbieden van acht nieuwe blokken in de ondiepe offshore van Suriname”, zei Rudolf Elias, CEO van Staatsolie, in een reactie op LinkedIn. “We verwelkomen biedingen tot 30 april 2021.”

Volgens biedingsdocumenten, ligt het areaal direct in het migratietraject tussen de gigantische productievelden op het land en de recente diepwater-ontdekkingen in Blok 58. Envoi, adviseur voor wereldwijde acquisitie en desinvesteringen, is door Staatsolie aangesteld als adviseur van de Shallow Offshore (SHO) Bid Round. Staatsolie nodigt nu internationale en nationale olie-maatschappijen uit om te bieden op de aangeboden blokken op basis van het verwerven van nieuwe 3D seismische gegevens in de eerste verkenningsfase met een boor- of neerzetbeslissing voordat in volgende fasen wordt geboord. In de documenten staat dat de olie die wordt geproduceerd uit de bestaande olievelden van Tamaredjo en Calcutta, op het vasteland van Suriname is getypt naar de diepwater-ACT-brongesteenten en alleen kan zijn gemigreerd door het grotendeels ongeboorde ondiepe waterareaal dat wordt aangeboden in de SHO-biedronde.

“Dit wordt ook bevestigd door talrijke shows in vele andere onshore en ondiepe waterputten van de westelijke tot oostelijke grenzen van het land”, aldus de biedingsdocumenten. Afgezien van een kleine bestaande 3D aan de rand van het schap in het westelijke deel van het SHO-gebied, wordt het bidronde gebied bedekt door een dun raster van 2D seismische gegevens en zijn er slechts 6 historische putten geboord. Volgens Staatsolie zullen de nieuwe blokken worden toegekend onder de voorwaarden van de petroleumwetgeving die de exploratie, beoordeling, ontwikkeling en productie van koolwaterstoffen binnen Suriname regelt.

(Bron; https://oilnow.gy/)