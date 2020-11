‘Geen tegemoetkoming, geen srefidensi-viering’

Gisterochtend heeft het hoofdbestuur van Centrale van Landsdienaren Organisatie (CLO), naar aanleiding van de recente ontwikkelingen waaronder het invoeren van de koersunificatie, de landsdienaren opgeroepen voor een assembleevergadering. CLO-voorzitter Ronald Hooghart, zei dat er met de regering was afgesproken, dat ambtenaren twk (25% van het loon), zouden ontvangen. “Ook dit is van het salaris weggeschrapt. Er is anders afgesproken, de regering moet niet sollen met de belangen van ambtenaren”, aldus Hooghart.

Volgens hem moet de regering voor de consequenties kunnen instaan, indien ze haar beloftes niet nakomt. De voorzitter van de Bond Personeel ’s Lands Hospitaal, Imro Edam, dreigde met een protestactie, indien de gevraagde loonsverhoging voor ambtenaren uitblijft. “Geen tegemoetkoming, geen srefidensi-viering”, aldus Edam.

Hij benadrukte gisteren dat hij ontevreden is over de wijze waarop het personeel in de zorg behandeld worden. Volgens Edam moet de vakbond onder leiding van Hooghart, spoedig worden uitgenodigd voor een gesprek bij de regering. “De regering krijgt tot donderdag de tijd om de vakbond op te roepen voor overleg. Indien dat niet gebeurt, moet zij instaan voor de gevolgen. We zullen alles lamleggen, omdat we het niet meer kunnen accepteren dat we op deze wijze gedesavoueerd worden. Dit is de laatste keer dat we de regering binnen de kortste periode oproepen om te onderhandelen over de loonsverhoging”, zegt Edam. Volgens Edam kunnen de doorsnee verplegers door alle verhogingen, niet meer rondkomen met hun salaris. “We kunnen niet langer, de tijd om een besluit te nemen is aangebroken. We zullen overgaan tot een straatprotest, dit is geen populistische maatregel, maar het is noodzakelijk dat we onze stem laten horen. Natuurlijk heeft de regering een gebaar gemaakt met SRD 300 tegemoetkoming, daartegen zullen we geen nee zeggen, echter is dat niet hetgeen we gevraagd hebben. SRD 300 is niet voldoende, de prijzen zijn overal tweemaal gestegen. Dus het besluit ligt nu bij de regering. Ze betalen onze uitstaande gelden of ze moeten garant staan voor alle consequenties”, zegt Edam. Indien de regering na donderdag niets van zich laat horen, zullen er volgens Edam, acties gevoerd worden tot er verandering komt. “We gaan acties voeren tot en met 25 november. Geen tegemoetkoming, geen srefidensi-viering!”

Toelages essentieel

De winkelprijzen zijn de afgelopen periode dusdanig gestegen dat volgens Hooghart, toelages op het salaris, essentieel zijn. Hij noemde het ‘’kwaadaardig’’, dat de regering toelages van bepaalde ambtenaren heeft weggeschrapt. “Bijna alles is 100 procent verhoogd en precies daarom moet het voedings- en kledinggeld verhoogd worden. Je kunt nauwelijks eten kopen met het voedingsgeld dat er gegeven wordt. De toelages zijn essentieel, als het kan moet voedings- en kledinggeld met zeker 300 procent verhoogd worden. Tot slot staan we samen sterk en daarom moet de regering beseffen om eens naar ons te luisteren”, aldus Hooghart.

door Orsilia Dinge