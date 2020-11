Van de 73 nieuwe ontdekkingen die dit jaar (tot en met oktober) zijn aangekondigd, is Suriname naar voren gekomen als de nummer 2 locatie voor het volume gevonden olie, de tweede na Rusland. Volgens een nieuw rapport van Rystad Energy, zijn de exploratieactiviteiten dit jaar veerkrachtig, ondanks de wereldwijde pandemie, met ontdekte bronnen die al meer dan 8 miljard vaten olie-equivalent overschrijden. Dit zal naar verwachting aan het einde van het jaar rond de 10 miljard vaten olie-equivalent bedragen. Ongeveer 3,75 miljard vaten olie-equivalent, of 46 procent van de totale ontdekte volumes, is gas, terwijl de vloeistofvolumes worden geschat op 4,31 miljard vaten olie-equivalent. Nog ontelbare bronnen in vondsten zoals Sakarya in Turkije, wijzen op een extra opwaartse beweging, wat betekent dat 2020 zal voorkomen dat we terugkeren naar het dieptepunt van meer dan tien jaar dat we in 2016 hadden gezien met slechts 7,7 miljard vaten olie-equivalent. “De 73 nieuwe ontdekkingen die dit jaar (tot en met oktober) zijn aangekondigd, zijn gelijkmatig verdeeld over land en zee, met 36 onshore en 37 offshore”, zei Rystad Energy. “Rusland leidt in termen van ontdekkingsvolume met 1,51 miljard vaten olie-equivalent, terwijl Suriname op de tweede plaats komt met 1,39 miljard vaten olie-equivalent.” Rystad Energy zei over de offshore-volumes, die goed zijn voor iets meer dan driekwart van de ontdekte bronnen, dat 33 procent werd gevonden in ultradiep water, 38 procent in diepwatergebieden en 29 procent in ondiepe wateren. Kijkend naar de timing van de ontdekkingen, was het derde kwartaal het zwakste met ongeveer 2 miljard vaten olie-equivalent aan nieuwe vondsten, vergeleken met ongeveer 2,7 miljard vaten olie-equivalent in elk van de eerste twee kwartalen. In de exploratieplannen van olie- en gasbedrijven zijn vooruitzichten opgenomen met een grotere kans op succes in bepaalde gebieden, evenals risicovolle, hoogrenderende vondsten in grensregio’s, wat heeft geleid tot een aantal baanbrekende offshore-ontdekkingen. De bereidheid om te investeren in risicovolle onderzoeken, bewijst dat E&P-bedrijven grensbekkens niet uit de weg gaan – als de vooruitzichten veelbelovend zijn.

“Bedrijven hebben verkennend succes ervaren in opkomende toneelstukken in landen als Suriname, Guyana, Zuid-Afrika en Turkije, evenals in bewezen regio’s zoals Brazilië en Noorwegen’’, zei Rystad Energy. Guyana blijft de grote vangst in het Guyana-Surinaamse bekken, waar tot nu toe ongeveer 9 miljard vaten olie-equivalente bronnen zijn ontdekt in slechts één blok. Rystad Energy zei dat het rangschikken van bedrijven op basis van ontdekte volumes, aantoont dat de Russische Gazprom aan de leiding is voor Total en Apache. De laatste twee hebben dit jaar ongeveer 960 miljoen vaten olie-equivalent en 700 miljoen vaten olie-equivalent aan netto winbare hulpbronnen gevonden, voornamelijk dankzij drie grote ontdekkingen in blok 58 voor de kust van Suriname. “We verwachten dat slechts ongeveer 4,5 miljard vaten olie-equivalent van de 8 miljard vaten olie-equivalent die tot nu toe dit jaar zijn ontdekt, geproduceerd zullen worden tegen 2040, en in de komende jaren zullen de jaarlijkse ontdekte volumes zich waarschijnlijk vestigen op een nieuwe norm van ongeveer 10 miljard vaten olie-equivalent per jaar’’, aldus Rystad Energy. “We zien twee belangrijke redenen voor deze trend. Ten eerste stroomlijnen olie- en gasspelers hun portfolio’s en exploratiestrategieën en zullen ze de vooruitzichten nauwkeuriger dan voorheen onderzoeken, waardoor het aantal boorputten dat zal worden geboord, wordt verminderd.”

Een strengere selectieprocedure voor prospects die klaar zijn om te boren, betekent volgens Rystad Energy, dat alleen degenen met de grootste kans op succes, een draaiende boor zullen zien. Ten tweede zullen bedrijven minder bereid zijn om risicovolle putten te boren in milieugevoelige grensgebieden, zowel om financiële als om milieuredenen.

