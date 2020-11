Geen bonus, maar een tegemoetkoming

President Chandrikapersad Santokhi heeft gisteren tijdens de Openbare vergadering in De Nationale Assemblee (DNA) bekendgemaakt, dat kwetsbare inkomensgroepen binnen de overheid en andere doelgroepen, in aanmerking zullen komen voor de door de regering aangekondigde eenmalige netto-uitkering van SRD 300,-. Dit zal in het kader van 45ste Srefidensiviering, worden gegeven. “Het woord bonus is een beetje ongelukkig gekozen, het is een tegemoetkoming en mensen moeten daaraan vasthouden en niet blijven hameren op bonussen, want het schept een sfeer die niet goed is”, aldus de minister van Financiën en Planning (FP), Albert Achaibersing, gisteren in het radioprogramma ABC Aktueel. “De regering beseft, dat het volk het moeilijk heeft en als wij een beetje kunnen helpen om het te verzachten, dan zullen wij dat doen”, aldus Achaibersing.

De minister verklaarde, dat degenen die voorzien zullen worden van de tegemoetkoming zijn onder andere: de overheidsmedewerkers, mensen met een algemene oudedagsvoorziening (AOV), personen met een beperking, en boot- en bushouders. Tevens de mensen uit het bedrijfsleven, worden via de bedrijven geaccommodeerd met bedrijven voorzien van een belastingvrije tegemoetkoming.

Achaibersing: “Om de mensen in de particuliere sector tegemoet te komen, zal er aan de bedrijven een fiscale verlichting gegeven worden. Mensen die jonger dan 60 jaar zijn en nog niet in het AOV bestand voorkomen, zullen zich moeten registreren. “

Echter behoren alle gepensioneerden tot de AOV’ers, omdat zij in het AOV bestand, geregistreerd staan. “Als wij de gepensioneerden apart in beschouwing nemen, zullen we ze moeten afzonderen uit het AOV bestand, en als wij dat niet doen, krijgen de gepensioneerden een dubbele uitkering”, zei Achaibersing. Ook haalde hij aan, dat de bushouders hun uitkering via Transport, Communicatie en Toerisme zullen krijgen. Hij verklaarde verder, dat huishoudsters, tuinmannen etc. die niet geregistreerd zijn, zich kunnen registreren via de website, die nog bekendgemaakt zal worden. Achaibersing: “De kans is heel klein, dat mensen voor wie de uitkering bestemd is, overgeslagen zullen worden, tenzij de mensen het zelf zeggen.” Behalve de ministers, de president, de vice-president en (ex) assembleeleden, krijgt in principe een ieder de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming.

In het kader van de COVID-toelage, gold die voor een periode van 6 maanden. Achaibersing: “Het betrof dus een tijdelijke tegemoetkoming en die periode is verlopen. Het is duidelijk meegedeeld dat de COVID-toelage tijdelijk zou zijn. Om de AOV’ers tegemoet te komen, hebben wij dus de AOV permanent aangepast van SRD 525,- naar SRD 750,- Het zelfde geldt voor de Kinderbijslag.” In vergelijking met de tijdelijke tegemoetkoming, zijn de aanpassingen van de AOV en de AKB permanent. Zo verklaarde hij, dat de regering niet door kan gaan met de tijdelijke tegemoetkoming, omdat die monetair gefinancierd zou moeten worden, waarbij het dan voor andere economische problemen zou zorgen. Vervolgens zei hij, dat het bedrag dat genoemd is, helder is en er exact aangegeven is, welke mensen in aanmerking zullen komen. “ Het is duidelijk, wie de uitkering automatisch overgemaakt zal krijgen en wie zich daarvoor zal moeten laten registreren. Mijn verzoek is dat de mensen zich hieraan houden” aldus Achaibersing.

“Wij hebben een economie die wij op spoor proberen te krijgen en daar moeten wij maatregelen voor treffen,”benadrukte Achaibersing. Hij zei voorts, dat er vanaf het begin een stukje “goed-cash management” is gevoerd, door een goed beleid uit te voeren en zaken die niet nodig zijn, niet uit te voeren. “Wanneer de regering wat ademruimte heeft, wordt er echter ook aan de mensen die de offers brengen, gedacht. Wij hebben nog zoveel dat wij willen doen, maar de mogelijkheden zijn beperkt,” benadrukte Achaibersing. Hij is voorts van mening, dat naarmate de mogelijkheid zich voordoet, er ook veel meer voor het volk gedaan zal worden. “Ik beken dat er beter met de samenleving gecommuniceerd moet worden en geef toe, dat wij daaraan meer aandacht moeten schenken. Dat gaan wij ook zeker doen”, aldus Achaibersing.