Het nieuws van gisteren waarbij Ashwin Adhin, ex-vicepresident en tevens assembleelid, door de politie thuis werd opgehaald, kwam als een donderslag bij heldere hemel. Adhin werd aangehouden in het kader van het strafrechterlijk onderzoek naar verduisterde en vernielde media-apparatuur op het Kabinet van de Vicepresident.

Vorige week werd al bekendgemaakt, dat een aantal personen waren opgepakt die werkzaam waren op het Kabinet van de Vicepresident die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan diefstal en vernieling. De ex-vicepresident was naar verluidt vrijdag opgeroepen door de politie om zich aan te melden, maar zijn advocaten hadden een schrijven gericht om te vragen in welke hoedanigheid hij wordt opgeroepen. Naar verluidt hebben de verdachten die werkzaam waren op het kabinet, verklaringen afgelegd waarbij nu het vermoeden is ontstaan dat media-apparatuur met een waarde van SRD 1.5 miljoen is vernield in opdracht van de ex-vicepresident.

Korpschef Roberto Prade bevestigt tegenover de media, dat Adhin wordt verdacht van vernieling. De redactie verneemt uit betrouwbare bron, dat hij wordt verdacht van valsheid in geschrifte, verduistering en vernieling. De aanhouding van de gewezen vicepresident heeft voor enorme ophef gezorgd in de samenleving. De jurist Antoon Karg is van mening, dat er geen enkele reden is waarom een politieke ambtsdrager tegen wie een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit bestaat, niet als iedere andere verdachte behandeld zou moeten worden. “Als er feiten en omstandigheden zijn die in het kader van onderzoek door het Openbaar Ministerie verhoor of inverzekeringstelling noodzakelijk maken, dan staat artikel 140 Grondwet dat niet in de weg. De uiteindelijke vervolging vangt aan na in staat van beschuldigingstelling door De Nationale Assemblee”, aldus Karg. Ook zegt hij, dat het Openbaar Ministerie alle onderzoeksmaatregelen en bezwarende maatregelen die nodig zijn, kan toepassen. “De rechtspleging in Suriname zou erbij gebaat zijn, als met dezelfde voortvarendheid was opgetreden toen op 16 juli 2020, meerdere verdachte partijgenoten van vicepresident Adhin, voor het aangezicht van de gehele natie aanwezig pronkten, te midden van voldoende functionarissen, die op dat moment maatregelen hadden kunnen nemen. De inauguratie was het perfect moment om het vluchtgevaar van sommige verdachten en veroordeelden, te voorkomen”, zegt de jurist.