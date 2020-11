Minister Uraqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, heeft vandaag tijdens de begrotingsbehandeling in het parlement aangegeven, dat het oplossen van het woonprobleem in Suriname, een samenwerking van alle partners vraagt. Het ministerie streeft ernaar dat elke Surinamer in aanmerking kan komen voor een passende, betaalbare en kwalitatieve woning.

De situatie ziet er volgens de minister momenteel niet rooskleuring uit. Er is een grote behoefte aan verschillende typen betaalbare (huur)woningen, waaronder gerenoveerde woningen en nieuwbouwwoningen. Ramsaran zei dat er verschillende rapporten zijn geschreven, maar dat niet duidelijk is hoe groot de behoefte is en wat huidige woonvoorraad is. Er is volgens hem onderzoek nodig naar de vraag en het aanbod van woningen. Dit onderzoek zal in de komende vijf jaar geschieden.

“Kortom, er zal gebouwd worden. Het moet, want het volk rekent op ons”, zei de minister. Het directoraat Volkshuisvesting zal zich niet alleen richten op het bouwen van nieuwe woningen, maar ook op het uitbreiden en verbouwen van bestaande woningen. Op de vraag hoe het staat met de bouw van de 8 flats en 18.000 woningen, zei Ramsaran dat de projectplannen hiervoor niet bekend zijn bij het ministerie. Volgens de minister moet het ministerie voor het bouwen van volkswoningen, continu overleg plegen, zodat de toewijzing van woningen richtig geschiedt voor een helder en transparant beleid.

“Er is regulier overleg met alle betrokken ministeries zodat nieuwe mogelijkheden zoals solar- en hydro-energie, kunnen worden geïntroduceerd, waardoor de woonkosten minder worden. Ook wordt overwogen om een woonbeheer unit op te zetten op het ministerie.” Op de vraag over de beschikbaarheid van woningen, zei de minister dat om een goed beeld van de situatie te krijgen, nader onderzoek noodzakelijk is, waarbij het belangrijk is om na te gaan om hoeveel woningen het gaat en waarom deze woningen leegstaan. Aan de hand van de rapportage van het onderzoek zullen de nodige stappen ondernomen worden. Belangrijk hierbij is dat het beleid met betrekking tot de woningtoewijzing wordt aangescherpt door het ministerie. Volgens de nieuwe beleidsinzichten van de nieuwe regering, zal de aandacht niet gericht worden op grote bouwprogramma’s, maar op woonprogramma’s met het accent op milieu en leefomgeving. Op korte termijn wordt de inventarisatie van de lopende bouwprojecten afgerond, waarna afspraken zullen worden gemaakt over de toewijzing. Voorts worden er afspraken gemaakt over projecten die momenteel in de initiatieffase verkeren, daarna zal gekeken worden naar bestaande woningen alsook de huidige woonvoorraad.

Ramsaran deelde mee dat er een team van ministers is samengesteld dat zich buigt over alles gerelateerd aan woningbouwprogramma’s waaronder het Addordable Housing Project (AHP). Over de status van het woningbouwproject City of Para, waarbij 100 sociale woningen gebouwd zullen worden, zei Ramsaran dat in februari 2020 een Turks bedrijf interesse had om de woningen te bouwen, waarbij de financiering gedaan zou worden door Turkse bank in samenwerking met lokale banken. “Uit bekomen informatie is gebleken dat de status quo van het project is gebleven bij een oriëntatiebezoek, aftastende gesprekken in het kader van financiële mogelijkheden met enkele banken, onder andere de Surinaamse Postspaarbank, Hakrinbank en Finabank, het afleggen van een beleefdheidsbezoek bij de toenmalige minister van SoZaVo en de ondertekening van een MoU tussen het bestuur van City of Para”, stelde Ramsaran. Desondanks stelde de minister dat het project de aandacht heeft van het ministerie.