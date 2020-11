Waarom wordt wederom de beoogde of beloofde transparantie bij het voeren van beleid en het nemen van beslissingen, niet getoond door de coalitieregering bestaande uit VHP, ABOP, NPS en PL? De republiek Suriname gaat zijn 45ste verjaardag als staatkundig onafhankelijk land tegemoet, en dat kan volgens de regering Santokhi, niet voorbij gaan zonder noemenswaardige festiviteiten en de daarbij horende uitbundigheid. En om dat te kunnen doen in een tijd van crisis, waarbij de regering zeer slecht bij kas is, is hulp van derden nodig. Men is daarbij aan een grootschalige collecte begonnen binnen de particuliere sector, omdat anders het ‘feest’ geen voortgang zou kunnen vinden, althans niet op de beoogde manier van de huidige regering. Men is aan het shoppen naar geld geraakt en volgens informatie verstrekt door de heer Pretap Goerdayal, voorzitter van de Commissie 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, is er al ruim 600.000 SRD opgehaald bij de verschillende donoren. Er is echter zeker 850.000 SRD nodig voor het succesvol aanvangen en afronden van een juiste onafhankelijkheidsviering. Wie de donoren in werkelijkheid zijn, wenste Goerdayal nog niet te onthullen. Over de details van deze schenkingen zullen volgens Goerdayal na de onafhankelijkheidsviering, mededelingen worden gedaan. En dat is nu juist waar Goerdayal en zijn commissie falikant in de fout gaan, omdat zulks niets van doen heeft met de gepropageerde transparantie over het reilen en zeilen binnen het bestuur naar de gemeenschap toe. En laten we elkaar geen mietje noemen, meneer Goerdayal. Voor niets gaat de zon op en vooral in een periode van enorme crisis zoals we die nu doormaken, zijn we ervan overtuigd dat niemand binnen het bedrijfsleven Sinterklaas wenst te spelen, en wel op een onvoorwaardelijke wijze. Ook is het belangrijk in een periode waarin lieden uit de informele sector over bakken geld in SRD en vreemde valuta beschikken, voorzichtig te zijn en goed uit te kijken, dat de overheid geen geld aanneemt uit het zeer dubieuze circuit en zich zwaar of zo niet nog afhankelijker, van hem maakt. Het is geen geheim dat er lieden zijn die hun enge eigen belangen beschermd wensen te zien en daarvoor wel een deel van hun kapitaal desnoods wensen te schenken, om er later toch weer groot voordeel uit te halen en juist daarvoor dient de regering uiterst voorzichtig te zijn, wil ze niet het odium op zich laden deel te zijn geworden van zeer onfrisse zaken. Het is daarom zaak reeds nu een overzicht van de zogeheten donateurs vrij te geven. En als dat toch niet kan, dan moeten de penningen maar geweigerd worden en het beoogde feest op veel kleinere schaal gevierd worden. Een kleiner feest zou onder deze omstandigheden meer dan gepast zijn, gezien de enorme financiële crisis waar wij momenteel mee te maken hebben.