“In tien jaar tijd is het niet gelukt een ledenregistratiesysteem op te zetten. In plaats van meer democratie, is er steeds minder democratie. Het hoofdbestuur werd buitenspel gezet en er werd vrij spel gegeven aan het dagelijks bestuur. De zittingsduur van het bestuur werd verlengd. Wat de actuele politieke situatie betreft, de partij moet aantreden om een belangrijke leidinggevende rol te spelen in de vormgeving van de toekomst middels onderwijs, cultuur en milieu. Het zittende bestuur is ideologisch en cultureel niet ingesteld op creatieve oplossingen voor onderwijs en milieu in deze tijd”, aldus de Werkgroep Vernieuwing NPS.

Gisteren, zondag 15 november, organiseerde de Werkgroep Vernieuwing NPS, een bijeenkomst met als thema: ‘De toekomst van de NPS’. De werkgroep wil de NPS democratiseren en aanpassen aan de eisen van deze tijd. De groep wordt gecoördineerd door Michael Loswijk en bestaat verder onder anderen uit Melvin Macintosh, Richard Slijters, Ruth Renfurm-Coutinho, Silenta Neslo, Orpheu Marengo en Wim Bakker. De Werkgroep heeft een rechtsgeding tegen de NPS aanhangig gemaakt. Deze stap was volgens de werkgroep noodzakelijk, omdat het zittende bestuur van de NPS niet rechtmatig aanzit. De wetten van de partij worden aldus de werkgroep, met voeten getreden. Er zijn verschillende politieke en morele redenen waarom een nieuw bestuur absoluut noodzakelijk is voordat er over vernieuwing gesproken kan worden.

De leden van de werkgroep gaven tijdens deze bijeenkomst een korte inleiding over de activiteiten van de groep. Het doel van de meeting was kennismaking en uitwisseling van ideeën over hoe verder met de NPS. Het allerbelangrijkste is verandering van de statuten en focus op democratisering van de partij.