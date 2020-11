Vandaag is het precies vier maanden dat de regering Santokhi-Brunswijk aanzit. Vandaag heeft president Chandrikapersad Santokhi bij het beantwoorden van vragen in het parlement aangegeven, dat de regering al vier maanden aanzit, waarbij er heel veel is gedaan. “Wij voelen aan dat de samenleving ongeduldig wordt. Zij wil de beloofde verlichting zien, maar om dat te doen, hebben we een fundament nodig. Dat was er niet bij ons aantreden. We moeten werken aan het bouwen en herstellen van een fundament op basis waarvan wij duurzaam welzijn en welvaart voor de samenleving kunnen brengen”, aldus de president. Volgens hem betrof de urgentiefase waarin de regering zat, drie prioriteitsgebieden waaronder het beheersen van de verspreiding van COVID-19, het wegwerken van de crisis en het zoeken naar oplossingen voor de financiële crisis en het bestrijden van de enorme armoede in de samenleving.

Ten aanzien van COVID-19 zei de president, dat de regering bij haar aantreden gekozen heeft voor een beleid waarbij er een beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de burgers. Dit beleid heeft volgens hem goed gewerkt. ‘’De verspreiding is beperkt en het aantal gevallen is nu dalende.’’ Ten aanzien van het vaccin, zei de president dat de regering reeds een aanbetaling heeft gedaan in verband met de zekerheidstelling van de aankoop, zodat gewaarborgd is dat het vaccin ook voor de burgers van Suriname beschikbaar is. Om de financiële crisis te beteugelen, zijn er volgens de president drie trajecten uitgezet namelijk een nationaal, internationaal en multilateraal traject. Op het nationaal traject gaat het volgens de president om het herstructureren van de overheidsfinanciën en de hervorming van de economie.

De structurering van de overheidsfinanciën gebeurt op basis van een strak prudent beleid. Aan de ministers is gevraagd om met 15-20 procent te bezuinigen, terwijl verschillende onnodig verspillende onkosten zijn stopgezet. Er is bezuinigd op mensen die in USD betaald werden, maar waarbij de tegenprestatie niet te zien was. Ook is er bezuinigd op gebouwen en auto’s. Dit beleid heeft volgens de president, ertoe geleid dat salarissen zonder leningen betaald zijn geworden. Om de economie te hervormen wordt er gewerkt aan een pakket van maatregelen dat intussen al is goedgekeurd door het parlement. Echter heeft de regering de uitvoering aangehouden, omdat zij eerst overleg wil voeren met sociale partners. Vanwege het spoedeisende karakter zijn twee maatregelen al ingevoerd, namelijk de unificatie van de koers en de aanpassing van de governmenttake. De president zei dat de regering het hervormingsprogramma in consensus wil uitvoeren.

Ten aanzien van het internationaal traject zei de president, dat de regering bezig is met het herschikken van de betaling van de internationale schuldenlast bij Oppenheimer. De regering heeft op 13 november een officieel verzoek gedaan voor een uitstel van de betalingen. Dit zal de regering ademruimte geven om maatregelen te treffen en een schuldenbeheersingsprogramma te ontwikkelen. Er wordt daarnaast gestreefd naar een overeenkomst met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Op multilateraal gebied zei de president dat de regering aan het IMF en andere instellingen financiële steun zal vragen op basis van een overeengekomen programma dat fiscale en economische maatregelen zal ondersteunen. Deskundigen zijn reeds bezig met economische berekeningen voor de hervorming. Het is de bedoeling dat de regering in half januari een rapport met voorstellen voor het IMF produceert. Het financieel adviesbureau Lazard is ingeschakeld voor de begeleiding bij het internationaal en multilateraal traject.

-door Priscilla Kia-