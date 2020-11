Ashwin Adhin ex-vicepresident en tevens assembleelid is vandaag door de politie thuis opgehaald. De ex-vp was opgeroepen door de politie om zich aan te melden, maar zijn advocaten hadden een schrijven gericht om te vragen in welke hoedanigheid hij wordt opgeroepen. Deze zaak heeft te maken met de vernieling op het kabinet van de vicepresident van media-apparatuur met een waarde van SRD 1.5 miljoen. Vorige week werd al bekendgemaakt, dat er een aantal personen waren opgepakt die werkzaam waren op het kabinet van de vicepresident, die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan diefstal en vernieling.