De voorzitter van de onderraad van het Sociaal Zekerheidsstelsel, vicepresident Ronnie Brunswijk, heeft op woensdag 11 november, overleg gehad met de verzekeraars en zorgverleners. De zorggroepen hebben op het Kabinet van de Vicepresident met de onderraad de afgelopen periode gesprekken gevoerd met de Survam, want al wekenlang speelt er een nijpende kwestie tussen de verzekeraars en de zorgverleners.

De vicepresident had daarom al eerder, op woensdag 4 november, een onderhoud met de Survam en de Vereniging van Medici sectie specialisten, laboratoria, ergotherapeuten, logopedisten, fysiotherapeuten, psychologen en diëtisten. Na dit overleg heeft de Survam het voorstel zoals besproken in de vergadering, op schrift gesteld en aan partijen doen toekomen op vrijdag 6 november. Op maandag 9 november hebben partijen een tegenvoorstel gedaan tijdens een tweede overlegmoment gezamenlijk met de vicepresident respectievelijk de Onderraad van Ministers.

Bij die vergadering waren eveneens leden van de disciplines Psychologie en Diëtetiek aanwezig. De onderraad heeft in de meeting een beroep op partijen gedaan om in lijn met zijn inzichten en voorstellen, tot een akkoord te komen. Naar aanleiding van deze gesprekken heeft de Survam in een schrijven haar standpunt kenbaar gemaakt, dat indien de regering van mening is dat de voorgestelde tariefsaanpassingen niet adequaat zijn, de regering het dan op zich neemt om het verschil te dragen, hetzij via een subsidie, hetzij via een fiscaal verlichtende maatregel.

In de vergadering van de Onderraad Sociaal Zekerheidsstelsel van woensdag 11 november 2020, zijn op nadrukkelijk verzoek van de regering, de navolgende compromisvoorstellen per zorggroep gedaan waarvoor een principeakkoord is bereikt welke per 11 november 2020 in werking is getreden. De voorstellen luiden als volgt:

Laboratoria: een tariefsverhoging van 50% voor een periode van 01 maand. Binnen maximal 06 weken zal op basis van een rekenmodel een definitief tarief worden vastgesteld. Ergotherapeuten, logopedisten, fysiotherapeuten en dietisten: een tariefsverhoging van 50% voor een periode van 06 maanden. Binnen maximaal 06 maanden zal op basis van een rekenmodel een definitief tarief worden vastgesteld. Psychologen: hantering van een tarief van SRD 142, 50 per consult voor een periode van 3 maanden. Binnen 03 maanden zal op basis van een rekenmodel een definitief tarief worden vastgesteld. Vereniging van medici sectie specialisten: hantering van SRD 200, – per consult voor de periode november-december 2020. Binnen deze periode zal bilateraal een tarief worden overeengekomen.

“De onderraad en de aanwezigen zijn tevens overeengekomen dat een onafhankelijke accountant aangetrokken wordt voor het ontwikkelen van een rekenmodel”, aldus de voorzitter van de onderraad van het Sociaal Zekerheidsstelsel, vicepresident Ronnie Brunswijk.

In hun schrijven wijzen de verzekeraars er op dat het overnemen van wat de overheid voorstelt, zal betekenen dat zorgpremies met circa 65 procent zullen stijgen en dat de overheid zich committeert aan een doorwerking van het een en ander naar andere spelers zoals het Staatsziekenfonds.