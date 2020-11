Epidemioloog Radjesh Ori, waarnemend directeur van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), maakte vanochtend via de radio bekend, dat er reizigers uit Nederland zijn die een valse COVID-19 test hebben getoond als bewijs, dat zij negatief getest zijn op het coronavirus, en dat dit bewijs verstrekt is door de Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GGD) in Amsterdam. Ori verklaarde, dat de GGD dit heeft bevestigd en verduidelijkt dat de GGD, geen reizigerstesten verstrekt.

DNA-ondervoorzitter Dew Sharman zegt hierover, dat indien er sprake is van vervalsing en gestructureerde handelingen worden gepleegd, het luchtruim onmiddellijk gesloten gehouden moet worden. ‘’Deze personen kunnen een gevaar voor ons vormen”, benadrukt Sharman. Momenteel is het luchtruim voor passagiers afkomstig uit Nederland, gedeeltelijk geopend. Hij zegt, dat deze passagiers wél naar Suriname kunnen komen, maar er strikt opgelet moet worden.

Sharman is er voorstander van, dat buitenlandse passagiers in overheidsquarantaine geplaatst worden, omdat de controle op de passagiers, daar beter is en zeker niet in huisquarantaine. “Er zijn gevallen bekend, waarbij mensen toch op straat gaan, ofschoon zij hun quarantaineperiode moeten uitzitten.” Ook moeten de passagiers ook voor de gemaakte kosten opdraaien en als zij dat niet willen, moeten zij maar niet naar Suriname komen, aldus Sharman. Dit is volgens hem een risico dat wij nu nemen en zeker de moeite waard om over na te denken. Wij gaan ons niet kunnen permitteren, een grote uitbraak van covid-besmettingen in ons land te krijgen’’, benadrukt Sharman.

Volgens Sharman moet de bewustwording over het besmettelijke en dodelijke coronavirus nog meer opgang komen en niet verzwakken. “Onder controle betekent niet dat wij het niet zo nauw meer moeten nemen.” De drastische stijgingen in Nederland, verplicht ons, de regels meer dan ooit na te leven en goed erover te brainstormen, voordat de grenzen helemaal opengegooid worden. “Strenger zijn jegens jezelf en omgeving zijn blijft prioriteit”, zegt Sharman. Het besef onder de burgers blijkt wel aanwezig om zo de gezondheidsmaatregelen in acht te nemen, merkt Sharman op.

Met betrekking tot de avondklok, die gesteld is van 22.00 uur t/m 05.00 uur in de ochtend, verklaart hij: “De mensen moeten niet denken dat er vrij spel is, omdat het aantal COVID-19 besmettingen stabiel is. Elke besmetting is één teveel. Je dient je aan de voorzorgsmaatregelen te houden.” Mensen zijn volgens hem nog niet helemaal bewust van het gevaar dat het COVID-19 virus in zich draagt. “ Veel mensen gaan er nog steeds vanuit, dat een eventuele covid-besmetting, geen fatale gevolgen hoeft te hebben, waardoor dit tot gevolg heeft, dat men zich steeds roekelozer gaat opstellen. En dat moeten wij juist niet hebben, aldus Sharman. ‘’Mensen die zich na 22.00 uur nog steeds op de straat bevinden, moeten zich verantwoordelijker opstellen, zij moeten niet provoceren, maar zij moeten een stukje discipline opbrengen ”, aldus Sharman.

Onjuistheden op COVID-19 dashboard

Ook is het velen opgevallen, dat er “veel onjuistheden” zijn met betrekking tot de cijfers die worden gepresenteerd op de COVID-19 website en ook de plotselinge stijging van COVID-19 besmettingen. De Ware Tijd confronteerde de BOG-directeur, vorige week met de plotselinge stijging. Een verklaring had Ori daarop niet. “De rapportages van de Covid-19-gevallen komen van verschillende instellingen. Hoe de website aan die cijfers komt, begrijpen wij soms ook niet”, was zijn onduidelijke reactie. “Maar optellen en aftrekken geeft verschillen”, erkende hij.

“Om onjuiste conclusies en onrust te voorkomen”, is besloten één keer per dag, de getallen te rapporteren en tegelijkertijd te werken aan een “situation report” waarbij de gevallen, de tests en de testgebieden, worden vermeld. “Dat geeft veel meer informatie dan gewoon een getal op verschillende momenten. “Maar ik weet zeker dat het niet bedoeld is om u informatie te onthouden en bewust te rommelen met de cijfers. Het is alleen maar bedoeld om zo nauwkeurig en inzichtelijk mogelijk data te rapporteren”, aldus Ori. Sharman verduidelijkte dat het goed zou zijn, als het BOG een verklaring hierover geeft en dit belicht, de data en de statistieken met betrekking tot COVID-19 ter beschikking stelt.