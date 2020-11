Het leven is in de afgelopen jaren voor de doorsneeburgers, steeds zwaarder geworden. Vooral onder deze huidige financieel-economische situatie, kijken velen uit naar elke vorm van steun die zij kunnen ontvangen. Veel mensen zijn vanwege corona hun baan kwijtgeraakt en proberen op allerlei manieren, het hoofd boven water te houden. Maar in deze moeilijke tijd is het niet gemakkelijk om genoeg geld te verdienen om de maand door te komen. Er zijn dan ook mensen die genoodzaakt zijn een beroep te doen op familie in het buitenland. Maar de douanedienst is van plan om nieuwe regels in te voeren voor postpakketten die verstuurd worden naar Suriname. Een van deze regels houdt in, dat alle items uit het pakket worden gehaald. Vervolgens worden die gesorteerd op een tafel, waarbij levensmiddelen, nieuwe en tweedehandse spullen, apart worden gezet. Daarna wordt met een rekenmachine de waarde van elk product berekend. Hoe de douane de waarde wil berekenen is ons een raadsel, want anders dan in Suriname, hebben met name grote winkelketens in Nederland, elke week aanbiedingen en acties (2 voor de prijs van 1, of 3 halen, 1 betalen enz.) De waarde wordt berekend volgens de koers die de douane hanteert en de ontvanger van het pakket, betaalt de waarde. Het volk heeft het al behoorlijk zwaar en velen kunnen niet meer in het levensonderhoud van zichzelf en hun gezin voorzien.

Een groot deel van de bevolking is afhankelijk geworden van pakketten uit het buitenland, waarom is men van plan om juist deze groep die het al zo moeilijk heeft, nog meer te duperen? Wie genoeg geld heeft, kan in Suriname alles kopen wat hij nodig heeft.

Wordt deze maatregel ingevoerd, dan heeft het weinig zin om gezien de kosten, een pakket uit het buitenland te krijgen. De regering wil op alle mogelijke manieren de staatsinkomsten vergroten, maar tot nog toe is steeds de kleine man de dupe, want die wordt het zwaarst getroffen.

Waarom begint bezuiniging altijd bij het volk? Zelfs het weinige dat het volk overhoudt, probeert men nog van hen weg te halen. Is dat wat men bedoelde met ‘Wo set’ en? Keerpunt hoopt, dat deze maatregel niet ingevoerd wordt.