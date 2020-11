De Commissie 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid heeft in het kader van de srefidensi-viering, vandaag een persconferentie gehouden. De voorzitter, Pertap Goerdayal, deelde mee, dat er voor de viering van 45 jaar Srefidensi SRD 875.000 beschikbaar is gesteld. Volgens Goerdayal, is dit bedrag verkregen uit donaties van bijkans 25 bedrijven. Hij zegt dat de commissie eerder een verzoek aan bedrijven had gericht of zij een bijdrage konden leveren aan de viering. “Geen enkele activiteit mag drukken op de staatsinkomsten.

In dat kader hebben we een verzoek gericht aan de bedrijven of zij in staat zijn te doneren voor de viering. De bedrijven waren willig, tot vanochtend was er reeds SRD 600.000 overgemaakt op de aangegeven rekening”, stelde Goerdayal.

Hij hoopt niet dat er verwarring in de samenleving gaat ontstaan, gezien de minister van Buitenlandse Zaken, International Bussiness en Internationale Samenwerking (BIBIS), Albert Ramdin, eerder bekend heeft gemaakt dat er SRD 250.000 uitgetrokken zal worden voor de zakelijke viering van Srefidensi. “Het bedrag dat Ramdin heeft doorgegeven, is uitsluitend voor de activiteiten van de buitenlandse delegatie en leunt wél op staatsinkomsten. Het zijn twee bedragen die gescheiden gehouden moeten worden”, aldus Goerdayal. De commissie is volgens Goerdayal, momenteel druk bezig met het organiseren van de activiteiten die op 25 november zullen plaatsvinden. “Uit het te verkrijgen bedrag van SRD 875.000, zal SRD 700.000 besteed worden aan de activiteiten op het Onafhankelijkheidsplein en SRD 175.000 zal verstrekt worden aan verschillende ministeries die iets in het kader van Srefidensi willen uitvoeren. De districten mogen ook activiteiten organiseren, echter komt dat uit eigen zak en moet het niet boven hun vermogen liggen”, benadrukte Goerdayal. Volgens hem zal de commissie op een later moment een financieel draaiboek presenteren over de gehouden activiteiten.

Aangepast defilé

Lettende op de financiële status van de staat en rekening houdende met COVID-19, zal er volgens Goerdayal, een aangepast defilé plaatsvinden. “Het defilé zal in twee delen geschieden, namelijk een lopend en een gemotoriseerd deel. Er is wel beloofd, dat het beter zal zijn dan het defilé op de inauguratie. De viering zelf bestaat uit vijf delen, onder andere: 20 minuten schoten door het Nationaal Leger, openbare vergadering in verband met de viering, gewapend defilé, In ontvangst name felicitaties en tot slot hopen we om uiterlijk vier uur ‘s middags af te ronden met het formele gedeelte.” Volgens Goerdayal zal erbij het defilé iets extra’s gedaan worden. “Er zal van het jaar een culturele optocht, bestaande uit elf culturele groepen waarvan één uit Guyana, zijn. Ook bij deze groepen zal erop worden toegezien dat de covid-protocollen worden nageleefd. Indien een groep uit veertig deelnemers bestaat, zal die opgesplitst worden”, aldus Goerdayal.

Rekening houden met COVID-19

Volgens Goerdayal is bij het uitzetten van elke activiteit, er steeds rekening gehouden met de door Volksgezondheid gestelde covid-protocollen. Zo zullen alle activiteiten in de open lucht geschieden en zal er geen publiek worden toegelaten. “Het covid-managementteam zal ervoor zorgen, dat alle protocollen strak worden opgevolgd. Drie mediahuizen zullen ervoor zorgen dat de activiteiten live worden uitgezonden. Dus ik druk de samenleving op het hart om thuis te blijven en via de verschillende kanalen te genieten van de activiteiten. Het bewegingsoppervlakte per individu zal 5 vierkante meter zijn.”