Parsasco N.V. opende 25 jaar geleden als schadeverzekeraar, officieel haar deuren voor haar klanten. Dit wordt gepast gevierd met medewerkers, klanten, agenten en alle anderen die betrokken zijn bij onze dienstverlening.

Met hun 25-jarig jubileum is vandaag, op 13 november, het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl gelanceerd. Het nieuwe logo bestaat uit een cirkel met verschillende kleurenschakeringen aan de buitenkant en een ronde witte cirkel in het midden, welke is verdeeld in vijf componenten. De cirkel vertegenwoordigt de volledige dekking van risico’s in het leven van de klant. De vijf componenten verwijzen naar de vijf kernproductgroepen van Parsasco. De gebruikte kleurschakeringen van warme kleuren duiden op een wereld die niet zwart/wit is, en waarin het belangrijk is om flexibel te zijn en mee te denken met de klant. In een veranderende wereld verandert ook Parsasco mee. Het bieden van een flexibele dienstverlening met meer keuze mogelijkheden in het ‘nieuw normaal tijdperk’ staat centraal. We willen de partner zijn van onze klanten en dichter bij ze staan. En deze nieuwe koers, vraagt ook om een nieuwe look: kleurrijk, fris en helemaal bij deze tijd.

No Spang

Met deze vernieuwing wil Parsasco haar kracht, herkomst en toekomst als schadeverzekeraar tonen. Met de slogan: ‘Maakt u zich geen zorgen: ‘No Spang’, wij ontzorgen u als verzekeraar’. ‘No spang’ duidt op het gevoel dat Parsasco wil bereiken bij haar klanten. De klant hoeft zich nergens zorgen over te maken met Parsasco aan zijn zijde als verzekeraar.

Vernieuwde Website

De nieuwe website is helder, biedt transparante informatie, is klant- en gebruikersvriendelijk ingericht. Onder andere het aanvragen van een offerte en berekenen van de premie kunnen op kort termijn via de website. Parsasco is ook actief via de verschillende sociale mediakanalen en verhoogt daarmee de toegankelijkheid voor de klant.