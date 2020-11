PARAMARIBO, 12 november 2020 – Newmont Suriname verwelkomt Shirley Sowma-Sumter als nieuwe Sr. Director External Relations. Shirley is officieel gestart op maandag 9 november 2020.

Als Sr. Director zal Shirley het voortouw nemen bij onze initiatieven om constructieve relaties op te bouwen en te onderhouden met de regering van Suriname, gemeenschappen en andere belangrijke lokale en buitenlandse stakeholders voor ons bedrijf en de operatie. Ze zal consolideren en voortbouwen op onze goede track record van partnerschap ontwikkeling en het doel van het bedrijf om waarde te creëren en levens te verbeteren door middel van duurzame en verantwoorde mijnbouw.

Voordat zij bij Newmont kwam werken, was Shirley Chief Executive Officer van C. Kersten & Co. N.V. en Dealer Principal van de Caterpillar Dealer in Suriname. Tijdens haar periode bij Kersten, waar ze eveneens vijf (5) jaar als Chief Financial Officer werkte, transformeerde zij het bedrijf met succes tot een bloeiende en veerkrachtige organisatie met een solide basis voor duurzame groei. Gedurende haar carrière heeft ze veel ervaring opgedaan in de sector en topmanagementfuncties vervuld in diverse sectoren, waaronder het bankwezen, bedrijfsadviesdiensten en bedrijfsfinanciering.

“Newmont’s toewijding om resources te ontwikkelen op een manier die mensen beschermt, mensenrechten respecteert, lokale economische ontwikkeling stimuleert en het milieu beschermt en nauw samenwerkt met lokale gemeenschappen en andere belanghebbenden door het onderhouden van relaties die op basis zijn van vertrouwen en wederzijds respect” is één van de redenen waarom ze besloot om zich bij het bedrijf aan te sluiten, aldus Newmont Suriname Sr. Director External Relations.

Shirley is vereerd om te worden benoemd in deze positie. Zij is ervan overtuigd dat ze kan bijdragen aan de doelen van Newmont voor verdere groei tot een duurzame en veilige onderneming in Suriname en om het bedrijf te positioneren om een nog inclusievere corporate citizen te worden in Suriname.