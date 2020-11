De regering heeft bekendgemaakt dat in de maanden november en december, ambtenaren en anderen, een bonus zullen krijgen. NDP-parlementariër Stephan Tsang benadrukte afgelopen maandag tijdens de behandeling van de begroting 2020 in De Nationale Assemblee, dat het verstrekken van bonussen, een slechte indruk wekt bij de schuldeisers, gezien Suriname vorige maand niet in staat was de rente van de obligatielening te betalen. VHP-parlementariër Cedric van Samson, haakte hier gelijk op in door te stellen, dat het goed zou zijn als Tsang die eerder minister is geweest, zijn ministerssalaris in zou leveren. Volgens Van Samson zou het een goed voorbeeld kunnen zijn van bezuinigingen, indien Tsang afstand doet van zijn ministerssalaris. “We moeten geen mooi weer hier komen spelen om verschillende salarissen te toucheren. Mensen toucheren salarissen onder de mom van beleidsadviseurs etc. Het zou heel mooi zijn als er bezuinigd zou worden, dus de ex-minister kan misschien zijn salaris ter beschikking stellen. En wat de mensen gaan krijgen, is om hun noden te lichten. De mensen kunnen niet blijven leven in problemen”, zei Van Samson. Van Samson was er ook niet over te spreken dat Tsang het bezoek van de regering aan de districten, ‘’een roadshow’’ noemde. “Deze regering heeft het begrepen, dat wanneer je naar het binnenland gaat om te praten met het traditionele gezag, het geen ‘roadshow’ wordt genoemd”, aldus Van Samson.