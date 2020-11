Er schijnt nog steeds geen oplossing te komen in het grensgeschil, de Tigri-kwestie, tussen Suriname en Guyana. Opeenvolgende regeringen hebben het probleem niet op kunnen lossen. De Tigri-kwestie kwam wederom ter sprake nadat president Chandrikapersad Santokhi aangekondigde, dat er een brug tussen Guyana en Suriname gebouwd zal worden.

VHP-parlementariër Mahinder Jogi, zei tegenover een lokaal dagblad, dat de oplossing voor de Tigri-kwestie gezocht moet worden bij de personen die Suriname van Nederland hebben overgenomen. Volgens hem heeft minister-president Henck Arron, toentertijd Suriname onafhankelijk gemaakt, zonder dat hij wist waar de grenzen waren. Jogi stelt dat de grenzen reeds toen duidelijk aangeduid hadden moeten worden. Bestuurskundige August Boldewijn zegt de tegenover De West, dat de uitspraak van Jogi niet klopt. ‘’De problemen over het grensgeschil hebben nimmer aan Arron gelegen’’, stelt Boldewijn.

“We moeten ophouden met rotzooien en onze naslagwerken raadplegen om beter geïnformeerd te zijn, vooral als het om Tigri gaat. De Trigri-kwestie is een heel historisch geval.

Het grensgeschil is niet door Arron veroorzaakt, integendeel heeft Arron erop gestaan dat de grenzen van Suriname haarfijn werden aangegeven. En dat is toen ook gebeurd in een schrijven van de toenmalige premier van Nederland, Joop den Uyl, op 25 november 1975 aan Arron”, bevestigd Boldewijn.

Het Trigri-gebied wordt vanaf 1969 bezet door Guyana. Boldewijn zegt, dat er vanaf toen reeds problemen waren over de verdeling van de grens. “Het probleem was er reeds voor de onafhankelijkheid van Suriname, maar wat er gebeurde, is dat Nederland het gebied nimmer heeft aangevochten. Dit omdat Nederland, Engeland in de Europese Economische Gemeenschap (EEG) wilde en gezien Engeland zeggenschap over Guyana heeft, heeft Nederland de zaak laten liggen. Dus hetgeen de heer Jogi zegt, klopt niet.”

Volgens Boldewijn moet het grensgeschil spoedig opgelost worden. “De Tigri-kwestie speelt al langer dan 50 jaren. Dit probleem moet opgelost worden alvorens men van start gaat met de bouwwerkzaamheden van de brug. Ik heb het reeds aangehaald, indien de brug er reeds staat, zal het grensgeschil vergeten worden. En dit mag nimmer zover komen”, aldus Boldewijn.