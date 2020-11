De hele wereld lijdt onder het COVID-19 coronavirus, maar in Suriname waar het virus de laatste tijd een dalende trend vertoont, blijken velen nu de voorzorgsmaatregelen aan hun laars te lappen met vooral het organiseren van steeds meer illegale feesten. Ook lijkt het alsof de avondklok niet meer van kracht is. Vanaf ‘t Vat tot de Waterkant, blijven restaurants, bars en clubs na de avondklok nog enig tijd en zijn wel bomvol. Hoewel de regering strenge maatregelen heeft afgekondigd, lijken velen dezelfde egoïstische en gevaarlijke mentaliteit van Nederland over te hebben genomen. Ook worden er normaal huisfeestjes georganiseerd. Via sociale media worden steeds meer videopnames gedeeld van uitbundige feestjes met dans, luide muziek, zonder mondkapjes en daarbij ook geen social distancing. Wat opmerkelijk is, is dat ondanks de luide muziek, de politie nergens te bespeuren is. De samenleving heeft hierdoor het idee dat het beter gaat in de covid-crisis, waardoor burgers de regels naast zich neerleggen. Wij van Keerpunt en met ons nog zovelen, vinden dat men een loopje neemt met dit uitgaansverbod van 22.00 uur tot 05.00 uur. Het is gewoon aanstootgevend te zien, hoeveel mensen nog op straat zijn en wel lang na 22.00 uur en hoeveel automobilisten nog ongestoord blijven rondrijden in onze hoofdstad en daarbuiten. En de politie grijpt nauwelijks of doodgewoon niet in. Er is ons zo vaak voorgehouden, dat de overheid zou overgaan tot het beboeten van overtreders van de avondklok, maar tot op dit moment, merken we niks van deze zogenaamde en aangekondigde bestraffende maatregel. En als men vanwege de overheid denkt, dat men op deze manier COVID-19 onder controle zal krijgen en tot beheersbare proporties zal kunnen terugdringen, heeft ze het totaal bij het verkeerde eind. Keerpunt heeft hiervoor al vaker gewaarschuwd en waarschuwt wederom, dat zaken uit de hand zullen lopen en burgerlijke ongehoorzaamheid het gevolg zal zijn rond de feestdagen. De controle op de naleving van de door de overheid gestelde COVID-19 maatregelen, is tot op heden van weinig waarde. Op een dergelijke manier de zaak benaderen, zal de ongehoorzaamheid vanuit de gemeenschap, alleen maar doen toenemen. Kennelijk wenst men te kijken, hoever men kan gaan en of de regering uiteindelijk harder zal willen of kunnen optreden. Keerpunt is van mening, dat het nu meer dan tijd is harder te gaan optreden tegen de overtreders. Gevraagd wordt dat de overheid dit op een prioriteitenlijst plaatst en president Chandrikapersad Santokhi en de rest van de regering, met name de minister van JusPol, Kenneth Amoksi, zo snel als mogelijk hierover inlicht.