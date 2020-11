President Santokhi acht het momenteel ook noodzakelijk, dat de procureur-generaal (PG) mr. Roy Baidjnath Panday, een onderzoek instelt naar de eventuele betrokkenheid van de directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid, de overste Danielle Veira bij activiteiten van de drugsmaffia-organisatie in Nederland die onder leiding staat van de zeer beruchte en in Nederlandse hechtenis verkerende misdadiger Ridouan Taghi. Veira haar naam wordt met nadruk genoemd in een boek van de hand van de Nederlander Gerlof Leistra, waarvan belangrijke details over de vermeende link tussen Veira en de organisatie van Taghi, vermeld staan.

De aantijgingen tegen Veira zijn van dien aard, dat de president de PG om een onderzoek heeft gevraagd. Veira heeft tot nog toe in alle toonaarden verklaard, geen enkele relatie te hebben met Taghi en of zijn beruchte drugsorganisatie. Ze zou in Nederland aan rechtszaak aanhangig maken tegen onder andere De Telegraaf, die de vermeende betrokkenheid van Veira met de bende van Taghi, wereldkundig maakte. Het staatshoofd zit naar de mening van Keerpunt, duidelijk met de kwestie Veira als hoofd Directoraat Nationale Veiligheid, DNV, en de beschuldigingen afgedrukt in De Telegraaf, in zijn maag. De Telegraaf is de grootste krant van Nederland en schrijft niet zomaar iets en publiceert. Het risico van een blamage en daaruit voortvloeiende rectificatie en eventuele schadevergoeding, is daarvoor te groot. Veira is in een schandaal beland en dat gaat niet zomaar weg. Voor Suriname is dat ook zeker geen goede zaak. Het staatshoofd benoemt en ontslaat ambtenaren binnen alle echelons van het overheidsapparaat en heeft dus ook de mogelijkheid om Veira te bedanken, vooral na een dergelijk schandaal dat zich aan het ontvouwen is. Ook in de kwestie Cairo, worden er zeer ernstige beschuldigingen aan het adres van Veira gedaan.

De president zou de PG niet moeten betrekken bij deze affaire, al zou er vanwege het Openbaar Ministerie, OM, nog een onderzoek gaande zijn in de kwestie Cairo. De zaak wekt namelijk snel de indruk dat er dan wederom sprake kan zijn van het ‘a no me’ fenomeen, waarbij de PG dan voor de zoveelste keer voor het ondankbare karretje wordt gespannen. Heeft de PG al niet genoeg zaken te onderzoeken die vooral met corruptie, fraude en malversaties te maken hebben en dat allemaal, terwijl de man met grote onderbezetting tobt. De PG heeft geen toverstaf en is al enige tijd overbelast en dat allemaal vanwege de vele misdrijven die gepleegd zijn gedurende het Bouterse regiem.

Op het OM zijn al enige tijd in onderzoek de schandalen op de Centrale Bank, SPSB, Carifesta, SLM, Illegale export rondhout, Hoefdraad en de kwestie Cairo en DNV. De president kent zijn grondwettelijke bevoegdheden en kan ook beslissingen nemen zonder daarbij de PG te adiëren.