Binnen ons geldverkeer doen zich steeds grotere problemen voor. Al jaren achtereen en vooral na 2015, kennen we een nijpend deviezenvraagstuk met een alsmaar stijgende wisselkoers voor de dollar en de euro. Door het ernstig gestegen gebrek aan Amerikaanse dollars na de confisquering van 19 miljoen euro op de Amsterdamse luchthaven en het niet meer kunnen invliegen van chartale dollars, is het gebrek aan het Amerikaanse geld alleen maar toegenomen en daarmede ook de stijging van de wisselkoers. De unificatie van de wisselkoersen heeft daar helemaal geen verandering in gebracht.

De vraag blijft hoger dan het aanbod en dat heeft voortdurende stijgingen tot gevolg. Maar de valutaproblemen die we al hadden, daar is het niet bij gebleven. Momenteel doen zich ook enorme problemen voor bij het bemachtigen van SRD biljetten en dan vooral bij het lichten bij de banken en de ATM-machines.

Commerciële banken stellen al geruime tijd limieten voor het lichten van SRD bedragen bij de kassa en de ATM-machines. Dit is naar verluidt het gevolg van de ernstig teruggelopen cash stortingen van grote en kleinere bedrijven.

De banken hebben besloten het cheque betalingsverkeer per 1 augustus voor de girorekeninghouders te beëindigen. Deze maatregel heeft gemaakt dat het opnemen van banktegoeden, ernstig wordt belemmerd en vanwege de banken wordt gelimiteerd op bedragen die voor bedrijven onwerkbaar zijn. Als contramaatregel hebben veel bedrijven dan ook besloten, hun verdiende chartale tegoeden niet meer of in mindere mate naar de bank te brengen, hetgeen voor enorme problemen bij het bankwezen zorgt. Heeft natuurlijk ook allemaal te maken met de COVID-19 pandemie en de protocollen die ook door banken zijn ingesteld en waarvan ze naleving van de cliënten wenst. Als ik de bank niet of slecht kan betreden en niet kan opnemen, wat ik heb of wens, dan breng ik mijn geld niet meer naar de bank, stellen velen in de gemeenschap. Aan voldoende cash geld komen, is momenteel dan ook voor velen een groot probleem. Veel winkels en supermarkten die over een POS-machine beschikken en waar je kon pinnen, stoppen het apparaat nu onder de toonbank bij de kassa en eisen cash SRD, omdat ook deze ondernemers hun tegoeden niet kunnen lichten bij de bank wanneer ze die hard nodig hebben. En het jongste fenomeen is nu dat er wordt gerommeld met onze nationale munt. Wie dringend SRD nodig heeft, kan die soms betrekken bij een rommelaar die een girale overmaking accepteert, maar het vereiste bedrag in cash, pas uitbetaald als de girale overmaking heeft plaatsgevonden met een commissie daarbovenop in SRD. Zo kan je dus ook slapend rijker worden, omdat de andere persoon naarstig over chartaal geld in SRD wenst te beschikken. De banken zitten ook met deze kwestie in de maag, omdat de klanten wegblijven en momenteel ook geen of weinig leningen meer plegen, zaken waar de banken aan moeten verdienen om te kunnen overleven. De zaak binnen het geldverkeer is wel goed verziekt momenteel, daar bestaat geen twijfel over. De banken en de Centrale Bank zouden naar wij vernemen, momenteel de koppen bij elkaar steken om naar een oplossing te zoeken voor het SRD-probleem en het gebrek aan onze munt bij velen. Het betalingsverkeer mag namelijk niet in de knel komen.