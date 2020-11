Jouw geld is jouw geld

VHP-parlementariër Sham Binda zegt in gesprek met de krant, dat het geldverkeer bij de banken nog altijd stremmend werkt, vanwege het solvabiliteitsprobleem binnen deze sector. Naast het tekort aan geld bij de regering, is er ook een tekort bij de banken. “We weten dat de solvabiliteit van de commerciële banken nog steeds niet rooskleurig is als gevolg van de economische crisis. Maar net zoals de banken zekerheid willen, willen wij dat ook”, aldus Binda. Naast het solvabiliteitsprobleem, heeft ook het COVID-19 coronavirus een zware wissel getrokken op het gedrag van de banken. “De serviceverlening is heel erg gedropt en het grootste probleem van elke klant, is dat het nog steeds een grote ellende is om aan je eigen geld te komen bij de banken en ATM-machines”, benadrukt Binda. Volgens de parlementariër zijn velen hierdoor onzeker geworden zaken met de banken te doen en dan nog komt er niet veel hoopgevends, vanwege de leiding van Centrale Bank van Suriname (CBvS) als moederbank.

Daarnaast is het vertrouwen in het bankwezen volgens Binda, verder aangetast met als risico, een bankrun. Volgens hem heeft het weinig zin, zaken met de bank te doen. Binda zegt dat velen in de samenleving, zich dan op een gegeven moment gaan afvragen waar hun geld nu veilig is, bij de bank of in eigen beheer.

“Cliënten willen transparantie en zekerheid van banken, als dat er niet of nauwelijks nog is, dan kan je verwachten, dat personen geen zaken meer met deze instellingen zullen doen. De banken kunnen niet alleen hun eisen stellen aan klanten, en dan geven zij niet een behoorlijke service terug”, aldus Binda.

Binda is eveneens van mening, dat bankinstellingen nu, moeten werken aan hun klantvriendelijkheid en de privacy van elke klant respecteren. “Ermoet nimmer van een klant gevraagd worden, waarvoor hij of zij, het geld gaat gebruiken. Jouw geld is jouw geld en niet van de bank”, aldus Binda. Dit kan volgens hem pas, als de cliënt een gigantisch bedrag wil storten. “Dan pas mag je vragen, naar de herkomst van dat geld”, aldus Binda.

Volgens de parlementariër is het nu al te merken, dat mensen eerder hun geld thuis oppotten, dan het bij de banken te deponeren. “De weinige personen die nog zaken willen doen met banken, zijn ambtenaren en personen die hun vaste lasten, zoals nutsvoorzieningen moeten betalen”, aldus Binda. Ook zegt Binda, dat er vooral van de financiële instellingen verwacht wordt, dat integriteit en nauwkeurigheid hoog in het vaandel worden gedragen. Wat hem bevreemdt, is dat de banken de samenleving steeds bemoedigen, de cashcultuur los te laten en het giraal betalingsverkeer te omarmen. “En nu blijkt juist, dat de cashmiddelen door banken geconfisqueerd worden. Waarom hebben de banken hun eigen advies niet toegepast?”, vraagt Binda zich af.

Valutarekening, maar je krijgt SRD’s

“De opnames, stortingen en overmakingen in vreemde valuta zijn vanaf 2018 tot heden nog steeds een grote “chaos” bij de meeste lokale banken. En hierin is nog steeds geen verandering gekomen of te bespeuren”, stelt Binda. Hij duidt hiermee op het fenomeen, waarbij rekeninghouders, die geld willen lichten van hun valutarekening, de tegenwaarde in SRD uitgekeerd krijgen. “Dat is toch onkan! Je hebt een valutarekening, maar het geld wordt omgezet in SRD. Waarvoor heb je dan een valutarekening?”, merkt Binda op. De parlementariër pleit al enige tijd voor dollarisering van de economie, omdat er geen vertrouwen meer is in de SRD. Dit komt volgens hem, omdat de CBvS gefaald heeft, door niet conform de bankwet ervoor te zorgen dat de waarde van de Surinaamse munteenheid is beschermd. “Men heeft geen vertrouwen meer in de Surinaamse dollar, dus een ieder die SRD heeft, wisselt het om in vreemde valuta en zet het aan een kant’, aldus Binda.

“Vanwege de regering heb ik nog niets gehoord over een oplossing, ten aanzien van de bankenkwestie. Maar het probleem ligt niet bij de regering, het ligt bij de instanties en de instituten binnen het bankwezen. Men geeft de regering altijd eerst de schuld, maar als deze instanties hun werk goed doen, maken ze het makkelijker voor de regering. “Het is geen gezonde situatie. Dit moet opgelost worden”, stelt Binda. Deze situatie gaat volgens hem onopgelost blijven, zolang het solvabiliteitsprobleem bij de banken niet wordt opgelost. “De banken moeten daarom strategieën ontwikkelen”, aldus BInda.