‘Inkorting zal consequenties hebben’

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, heeft een goede begroting nodig om de problemen binnen het onderwijs op te lossen. “Elke bezuiniging of inkorting van de begroting zal consequenties hebben op de uitvoering van het onderwijsbeleid”, zei onderwijsminister Marie Levens gisteren in het parlement. Nu ons land getroffen is door COVID-19, blijkt dat op sommige scholen de covid-protocollen niet nageleefd kunnen worden, omdat de basisvoorwaarden ontbreken. “Sommige scholen zijn niet eens aangesloten op de waterleidingen die voor de school langslopen. Dit heeft niets met covid te maken. Er had altijd al water moeten zijn op die scholen en de toiletten hadden altijd al goed moeten werken. Handen wassen is altijd al een voorwaarde geweest om ziektes te voorkomen. Maar we hebben het allemaal verwaarloosd. Vraagt u van mij niet dat ik dit in een paar maandjes tijd oplos met een lege kas”, sprak Levens.

Om dit probleem op te lossen, zou er volgens de minister een gigantische begroting van vele miljarden voor het ministerie van Onderwijs nodig zijn. Hetzelfde geldt voor de problemen van de studenten in het buitenland. De unificatiekoers heeft vele ouders en het ministerie in problemen gebracht. “Mijn begroting voor het onderhouden van studenten in het buitenland is teruggebracht met de helft. Maar het belangrijkst zijn de studenten die wij hebben uitgestuurd. Die mogen we echt niet in de steek laten”, stelde Levens. Het gaat hierbij om de bursalen van China, Cuba, Georgië, Servië en Rusland.

Deze koersunificatie heeft ook effect op de fondsen die ter beschikking worden gesteld aan de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB) met betrekking tot de studieleningen. De fondsen zullen volgens de minister, moeten worden aangevuld om studenten te kunnen helpen die hiervan gebruik maken. Levens gaf aan dat wanneer zaken gedaan worden zonder enige grondige planning en goede begroting, de zaken vast lopen. Er zijn volgens haar heel veel activiteiten begonnen in het verleden zonder enige goede planning. “En mensen zijn daar nu de dupe van. En mijn ministerie ook, want je moet in de nieuwe planning de oude achterstanden van voorheen overnemen.” Levens zei dat het ministerie wel wordt bijgestaan door donoren als de Unicef. Het werkbezoek van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), heeft erin geresulteerd dat de internaten vooralsnog gesloten blijven. Vanwege achterstallig onderhoud zijn de verschillende faciliteiten in deplorabele staat geraakt. “Wij kunnen ons niet permitteren dat de internaten zijn afgekeurd door BOG. Ze mogen niet open. Weer sluiten we hier een groep studenten, voornamelijk uit het binnenland, uit. Internaten mogen namelijk niet op de begroting van onderhoud van scholen. En al mocht het, ook daar moeten we een achterstand van vele jaren niet onderhouden schoolgebouwen inhalen”, zei Levens.

Het ministerie moet volgens de minister er alles aan doen om de internaten zo spoedig mogelijk in orde te maken, rekening houdende met COVID-19. Echter is het budget dat nu wordt toegekend, niet voldoende om de aanpassingen te plegen. “Het uitblijven van een efficiënt onderhoudsmechanisme heeft ook implicaties voor het onderhouden van de scholen en gebouwen van het MinOWC. Dit alles gaat gepaard met de nodige financiën, die vaak genoeg niet mee kunnen worden genomen in de begroting. Het gevolg hiervan is dat scholen in brand kunnen vliegen.” De oorzaak van de brand in de Heilig Hartschool op Paranam, is veroorzaakt door de hitte in combinatie met uitwerpselen van vleermuizen. ‘’Bovendien is het inademen van de uitwerpselen van vleermuizen heel erg gevaarlijk voor de gezondheid van leerlingen en leerkrachten. Ook hiervoor zal er beleid ontwikkeld en financiën vrijgemaakt moeten worden om te geraken tot een onderhoudsmechanisme’’, aldus de minister.