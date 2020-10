Suriname verwacht potentieel tot USD 60 miljard te verdienen aan de ontwikkeling van koolwaterstofbronnen bij de drie ontdekkingen die tot nu toe voor de kust van ons land zijn gedaan. Rudolf Elias, CEO van de Staatsolie Maatschappij Suriname N.V., wees woensdag tijdens een webinardiscussie – Guianas Green Economy Dialogue – op de Maka Central-1, januari 2020-ontdekking, de Sapakara West-1-ontdekking van begin april en de Kwaskwasi-1-ontdekking van juli, die allemaal werden gedaan in Blok 58. Hij zei dat de Surinaamse regering verwacht tussen de USD 20 miljard en USD 60 miljard aan inkomsten te verdienen met alleen deze ontdekkingen.

De Amerikaanse multinationale investeringsbank en financiële dienstverlener Morgan Stanley, zegt dat de modellering van blok 58 aantoont dat het potentieel 6,5 miljard vaten olie-equivalente bronnen bevat die kunnen worden ontwikkeld in zeven fasen met de eerste olie als doel voor 2026. Ondertussen zei het in Noorwegen gevestigde Rystad Energy, dat de drie ontdekkingen die in Blok 58 zijn gedaan, worden geschat op ongeveer 1,4 miljard vaten olie-equivalent.

“Met deze drie vondsten alleen, zal de regering van Suriname ergens tussen de USD 20 en USD 60 miljard dollar verdienen, en USD 20 miljard is het laagst mogelijke inkomen als we alle drie de vondsten die we hebben ontwikkelen”, zei Elias, erop wijzend dat de USD 60 miljard is gebaseerd op een olieprijs van USD 55. Andere proefboringen zijn momenteel gaande op het blok waar de ontdekkingen zijn gedaan. Sprekend over hoe Suriname erin is geslaagd om olieovereenkomsten te sluiten die deze potentiële inkomsten opleveren, zei de CEO van Staatsolie, dat het land een lange geschiedenis heeft met koolwaterstoffen. “Dus als je kijkt naar Suriname en de deals die we met de oliemaatschappijen hebben gesloten, omdat we een lange geschiedenis van olie hebben met Staatsolie als de National Oil Company, dan hebben we een zeer strenge regulering van olie”, zei Elias.

Met een dergelijk grote som geld zei Elias, dat de vraag nu is hoe het land deze inkomsten zal besteden aan het welzijn van de mensen. Hij merkte op dat hun olievoorraden uiteindelijk uitgeput zullen raken, en zei dat het gesprek over verstandige uitgaven een inclusief en nationaal gesprek moet zijn. “Ik zeg altijd: laten we vandaag een nationale discussie voeren met alle politici- coalitie en oppositie – maar ook het bedrijfsleven en de vakbonden en samenkomen en zeggen: ‘Wat gaan we doen met het geld dat we over vijf jaar krijgen?’ Laten we het vandaag bespreken, want als we het niet vandaag bespreken, hebben we dan nog niets besproken en hebben we niets om het aan uit te geven. Als we dat niet hebben besproken, is het heel gemakkelijk dat het zal lopen zoals in Venezuela. ”

Elias zei dat het Surinaamse volk moet worden geraadpleegd, niet alleen over het sparen in een Soeverein Wealth Fund, maar ook over het deel dat wordt geconsumeerd. “Het gedrag van de mensen zal worden aangestuurd door de politici om te zeggen: ‘Laten we die nationale discussie voeren over wat we zullen doen met de USD 20 tot USD 60 miljard die we de komende 30 jaar zullen krijgen’’’, stelde hij.

Bron: https://oilnow.gy/